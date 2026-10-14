Vídeos de Maju Mazalli sobre namoro com Vini Jr voltam a viralizar

Declarações de Maju Mazalli sobre episódios de traição voltaram à tona nas redes sociais após o término entre Vini Jr. e Virginia Fonseca. Com as especulações sobre o fim do namoro do atacante do Real Madrid, internautas resgataram vídeos e entrevistas da influenciadora e ex-participante do reality "De Férias Com Ex". No material compartilhado, ela relata traições durante uma relação que associa ao jogador.

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Em um dos vídeos que viralizaram, Maju Mazalli fala sobre descobrir traições "no ápice do amor" e perdoar o parceiro repetidas vezes. Sobre a reação dele, ela disse: "Era sempre tipo: ‘por favor, me perdoa, eu errei, mas você é a mulher da minha vida'". A influenciadora completou o raciocínio: "E, como você ama a pessoa, você acredita em uma mudança".

O nome de Vini Jr. não aparece nessa gravação específica. Mesmo assim, os internautas conectaram o relato ao relacionamento dos dois devido ao contexto recente do término.

Como começou o namoro

Em 2021, no podcast Selfie Service, Maju Mazalli contou que conheceu Vini Jr. por volta de 2017, por indicação de Dadá Favatto, filha de Romário. Na época, o jogador ainda atuava pelo Flamengo, mas os dois não ficaram juntos. Cerca de dois anos depois, ele voltou a procurá-la e o namoro começou.

Segundo a influenciadora, a relação durou aproximadamente dois anos. Nesse período, ela viajava com frequência para a Espanha para encontrá-lo, e o casal manteve o relacionamento longe dos holofotes.

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Revelações sobre o término

Maju afirmou que descobriu traições durante o namoro. Eu descobri mil coisas, fiquei chateada por mil coisas, declarou. Ao ser questionada se havia sido traída, respondeu: Eu vi, na verdade, mas, enfim, não vem ao caso.