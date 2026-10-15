Riqueza literária em cartas de Guimarães Rosa



"A propósito do 'Mundo de Rosa' no caderno Cultura (13/10/26), tenho em meu poder cópias de várias cartas trocadas entre o Dr. Pedro Moreira Barbosa e Guimarães Rosa, que foram cedidas pela filha do primeiro, Marília Barbosa Carvalho. Eles eram muito amigos e íntimos, tanto é que, segundo soube, o fardão do Guimarães foi pago pelo Dr. Pedro. São missivas que retratam bem a afinidade entre ambos e de uma riqueza enorme."

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Kleber Pereira Gonçalves

Belo Horizonte