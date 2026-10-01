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Por que o presidente do PDT apoia decisão de Lula de não ir ao debate

Carlos Lupi provoca candidatos que confirmaram presença no programa da Globo desta quinta-feira

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
01/10/2026 16:19

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Por que o presidente do PDT apoia decisão de Lula de não ir ao debate
Por que o presidente do PDT apoia decisão de Lula de não ir ao debate crédito: Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O presidente do PDT, Carlos Lupi, concorda com a decisão de Lula de não ir ao debate da Globo nesta quinta-feira, 1º.

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No horário do programa, Lula dará uma entrevista ao podcast Flow.

“Se ele fosse [à Globo], iria ser alvo de uma ação coordenada pela direita para tentar desmoralizá-lo”, disse Lupi à coluna.

“Vamos assistir até onde vai a hipocrisia desta direita carcomida”, acrescentou o pedetista, provocando os candidatos que confirmaram presença.

Se não houver mudança de última hora, estarão no debate Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Augusto Cury e Romeu Zema.

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Renan Santos tentou na Justiça, sem sucesso, garantir participação.

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