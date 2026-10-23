Mitsubishi Power anuncia investimento de US$ 490 milhões em sua unidade de Savannah para atender às crescentes necessidades de geração de energia

A Mitsubishi Power Americas, Inc. anunciou hoje planos para expandir suas instalações da Savannah Machinery Works, um importante centro de fabricação e serviços nos EUA para turbinas a gás de classe avançada, turbinas a vapor e equipamentos de geração de energia, atendendo a clientes em todas as Américas. A expansão das instalações irá acelerar a capacidade da Mitsubishi Power de atender às necessidades sem precedentes de geração de energia, com um local que combina fabricação avançada, mão de obra regional qualificada e logística, com acesso portuário e ferroviário no cruzamento das rodovias I-95 e I-16.

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"Savannah tem sido um centro crucial para a Mitsubishi Power desde 2010, e estamos animados em aprofundar nosso compromisso com a comunidade local com a expansão da Savannah Machinery Works (SMW)", disse Brandon Bodie, Vice-Presidente da Savannah Machinery Works. "Com esta expansão, investimos em nossas instalações e nossa força de trabalho, nossas capacidades de fabricação e em uma cadeia de fornecimento mais resiliente para prover equipamentos e serviços essenciais de geração de energia a nossos clientes, ao mesmo tempo em que apoiamos o crescimento econômico aqui em Savannah."

O anúncio coincidiu com a assinatura de um contrato estrutural de expansão entre a Mitsubishi Power Americas e a Autoridade de Desenvolvimento Econômico de Savannah (SEDA), que formaliza o crescimento contínuo da empresa na região. Representantes da Mitsubishi Power e da SEDA, junto com representantes do Departamento de Desenvolvimento Econômico da Geórgia, autoridades eleitas e líderes comunitários, participaram do evento de anúncio.

"O anúncio da Mitsubishi Power Americas sobre a expansão de suas instalações é uma grande conquista para o Condado de Chatham. Este foi um projeto altamente competitivo, um dos maiores investimentos já realizados pela Mitsubishi Power Americas, e irá criar novas e significativas oportunidades de emprego para nossa comunidade. Gostaríamos de agradecer ao Diretor de Indústria Existente da SEDA, Zachary Ott, e a todos os nossos parceiros, incluindo o Departamento de Desenvolvimento Econômico da Geórgia. Aguardamos com expectativa a futura cerimônia de inauguração para dar início à fase de construção", disse Trip Tollison, Presidente e Diretor Executivo da Autoridade de Desenvolvimento Econômico de Savannah.

A Mitsubishi Power Americas iniciou a construção da Savannah Machinery Works em setembro de 2009, erguendo o que se tornaria a primeira fábrica completa de turbinas a gás da empresa fora do Japão. A construção da instalação de 430.000 pés quadrados foi concluída em setembro de 2010, e a primeira turbina a gás produzida pela Mitsubishi Power nos EUA foi enviada de Savannah em outubro de 2012. Em junho de 2023, a fábrica comemorou a fabricação e o envio de sua 50a turbina a gás de classe avançada.

A expansão planejada, que conta com um investimento de US$ 490 milhões da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), irá acrescentar 450.000 pés quadrados às instalações existentes e criar mais de 220 novos empregos na Savannah Machinery Works. O investimento também irá servir para aprimorar as capacidades de produção da Mitsubishi Power Americas em Savannah, através de capacidade adicional de usinagem, tecnologias de fabricação avançadas, maior eficiência no fluxo de materiais e infraestrutura de produção preparada para o futuro. Além da capacidade de produção, é esperado que o projeto crie novas oportunidades nas áreas de fabricação, engenharia, qualidade, manutenção, logística e funções de suporte.

Savannah representa um componente essencial da estratégia de investimento mais ampla da Mitsubishi Power nas Américas, que inclui a inauguração da sede ampliada de Serviços de Geração de Energia da empresa em Orlando e a inauguração planejada de sua nova sede corporativa em Lake Mary em novembro, com expansões adicionais previstas até 2028.

"Atender à crescente demanda por energia irá exigir investimentos em instalações, em nossa cadeia de fornecimento e em nossa força de trabalho, e é isso que construímos aqui na Savannah Machinery Works", disse Bill Newsom, Presidente e Diretor Executivo da Mitsubishi Power Americas. "Esta expansão fortalece a indústria manufatureira dos EUA e oferece a nossos funcionários as capacidades avançadas de que precisam para continuar atendendo a nossos clientes e contribuir para o crescimento do setor elétrico nas Américas nas próximas décadas."

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) vem criando um futuro que funcione para as pessoas e o planeta mediante tecnologias e soluções inovadoras de geração de energia. Nossos mais de 3.500 funcionários se dedicam a capacitar os clientes na geração de energia e a oferecer soluções inovadoras nas Américas do Norte, Central e do Sul. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem turbinas a gás, a vapor e aeroderivadas; sistemas de geração de energia e ilhas de energia; sistemas geotérmicos; controles ambientais; e serviços. Também oferecemos soluções que utilizam a operação autônoma de usinas de energia com IA.

A Mitsubishi Power é uma marca de soluções de energia da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é uma das principais fabricantes mundiais de máquinas pesadas, com negócios de engenharia e fabricação que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para mais informações, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

Sobre o MHI Group

O Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Group é um dos principais grupos industriais do mundo, abrangendo energia, infraestrutura inteligente, máquinas industriais, aeroespacial e defesa. O MHI Group combina tecnologia de ponta com vasta experiência para oferecer soluções inovadoras e integradas que ajudam a concretizar um mundo neutro em carbono, melhorar a qualidade de vida e garantir um mundo mais seguro. Para mais informações, acesse www.mhi.com ou acompanhe nossas informações e histórias emspectra.mhi.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261023351306/pt/

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