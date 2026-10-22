Médica Brumma celebra aniversário em Noronha com Giulia Be e Kennedy

A médica Brumma celebrou seu aniversário em Fernando de Noronha, acompanhada do esposo, o médico Nassif. A comemoração reuniu mais de cem convidados e se estendeu por uma programação que incluiu festas e um passeio para observar golfinhos no arquipélago pernambucano.

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Entre os presentes estavam Giulia Be e Kennedy, que estão em lua de mel em Noronha. Os dois participaram da celebração e cantaram durante a festa da médica.

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A programação começou com a festa principal de aniversário. No dia seguinte, houve outra comemoração, desta vez no Bar do Meio. Para encerrar os encontros, o último dia teve um passeio de canoa para ver os golfinhos.