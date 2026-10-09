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Variedades de maçã: descubra os sabores e as melhores combinações na cozinha
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No Brasil, a produção se concentra principalmente no Sul, com destaque para Gala e Fuji. Ricas em fibras e compostos antioxidantes, as maçãs podem ser consumidas ao natural ou utilizadas em diversas receitas. Foto: Divulgação/Epagri
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A maçã Gala é conhecida pela polpa macia, e por ser doce e crocante, é muito apreciada para consumo in natura. É pequena e de casca avermelhada com tons alaranjados. Foto: Couleur/Pixabay
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Seu sabor é doce e suave, ideal para consumo fresco e sobremesas leves. Uma das variedades mais cultivadas no Brasil, tem a sua devida valorização por conta da aceitação popular. Foto: Nerd271 wikimedia commons
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Já a Fuji se destaca pelo equilíbrio entre doçura e acidez no sabor, além da firmeza que garante maior durabilidade. Com casca vermelha mesclada de verde, é doce e suculenta, ideal, portanto, para saladas e sucos. Foto: Rodrigo.Argenton wikimedia commons
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É muito resistente ao transporte e conserva-se por mais tempo sem perder qualidade. É prática para quem tem dificuldade de mastigação e gosta de ralar a maçã, pois ela produz um caldo agradável enquanto a gala forma uma massa. Foto: Batholith wikimedia commons
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A maçã Red, por sua vez, é famosa pela cor intensa e uniforme, que a torna visualmente marcante. Embora suave, seu sabor é menos doce, com polpa mais farinácea. É considerada símbolo clássico da fruta, muito presente em mercados internacionais. Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
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As três variedades oferecem fibras e vitaminas, mas diferem em textura e teor de açúcar. A Gala é mais doce, a Fuji equilibrada e a Red mais suave. Essas diferenças influenciam o uso culinário, desde consumo direto até receitas assadas. Foto: Imagem de ?????? ?????????? por Pixabay
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Por ser doce, aromática e ter polpa macia, a gala é uma boa escolha para bolos, muffins e compotas. Durante o cozimento, tende a amolecer, incorporando-se facilmente às massas e aos recheios. Foto: Imagem gerada por i.a
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A polpa firme, suculenta e crocante da fuji funciona bem em tortas, crumbles e maçãs assadas. Mantém melhor a estrutura durante o preparo, sendo indicada para sobremesas em que os pedaços da fruta devem permanecer visíveis. Foto: Imagem gerada por i.a
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Com sabor suave e casca vermelha intensa, a Red é mais indicada para sobremesas frias, como saladas de frutas, taças com iogurte e preparações decorativas. Sua textura menos firme não favorece receitas que exigem cozimento prolongado. Foto: Imagem gerada por i.a
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