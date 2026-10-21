Segredo de Van Damme: por que o balé foi crucial para o sucesso do astro belga

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O ator belga Jean-Claude Van Damme completou 66 anos de idade, consolidado como uma das figuras mais emblemáticas do cinema de artes marciais após mais de quatro décadas de carreira. Inspirado na juventude por Bruce Lee, Charles Bronson e Steve McQueen, ele conquistou a faixa preta de caratê em 1978.

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O artista combinou essa disciplina com aulas de balé clássico. O treinamento definiu a elasticidade incomum e a estética visual de suas lutas em frente às câmeras.

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Trajetória e ascensão em Hollywood

A estreia nos sets aconteceu em 1979 com uma participação de figurante em "Mujer entre perro y lobo", produção que representou a Bélgica no Oscar. Em 1982, ele viajou aos Estados Unidos para tentar a sorte no cinema.

Após um papel menor em "Desaparecido en combate" com Chuck Norris, o primeiro grande destaque como vilão surgiu em 1985 com "Retroceder nunca, rendirse jamás". Em seguida, foi contratado para viver o alienígena original em "Depredador", filme de John McTiernan, mas acabou demitido do projeto.

O divisor de águas definitivo ocorreu em 1988 com "Contacto sangriento". A trama inspirada no Kumite transformou o astro em fenômeno de bilheteria mundial. Na sequência, vieram sucessos como "Kickboxer" e "Lionheart", além dos clássicos do gênero "Soldado Universal" e "Hard Target".

Mudanças na carreira e novos projetos

Na melhor fase surgiram projetos de alto perfil como "Street Fighter", "Timecop" e "Muerte súbita". A estreia na direção ocorreu em "The Quest", longa que não cumpriu as expectativas de bilheteria. A exigência salarial de receber o mesmo valor pago a Jim Carrey fechou portas nos principais estúdios.

Com a chegada do novo milênio, grande parte de sua produção artística migrou para o mercado de DVD e vídeo sob demanda. Em 2008, o suspense dramático "JCVD" surpreendeu a crítica ao apresentar o ator em tom introspectivo. Apesar dos elogios, o troféu mais comentado de sua coleção segue sendo o prêmio Razzie obtido pela dupla com Dennis Rodman em "Double Team".

O artista permaneceu em atividade: interpretou o antagonista diante de Sylvester Stallone em "Los Indestructibles 2", estrelou a sátira "Jean-Claude Van Johnson" no Prime Video, cancelada após a primeira temporada, e lançou recentemente "El jardinero".

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Apelidado como "Los Músculos de Bruxelas", Van Damme divide a rotina entre filmagens e sua atuação como pintor. Suas telas integram exposições pelo mundo e trazem homenagens a momentos célebres da própria trajetória, como as lutas de "Contacto sangriento".