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A chance de PSD e MDB formarem uma federação

Encontro entre Ronaldo Caiado e Daniel Vilela gera especulações, mas lideranças dos dois partidos consideram aliança improvável

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
21/10/2026 11:09

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A chance de PSD e MDB formarem uma federação
A chance de PSD e MDB formarem uma federação crédito: Foto: Divulgação

Ronaldo Caiado e Daniel Vilela, ex-governador e governador reeleito de Goiás, vão se encontrar nesta quarta-feira, 21, em Goiânia.

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Segundo o jornal local Opção, os dois vão discutir a possibilidade de uma federação nacional entre PSD e MDB.

Esta coluna apurou, no entanto, que a chance de uma aliança entre as legendas se concretizar é zero.

Do lado do MDB, a avaliação é de que o encontro se trata mais de um gesto de carinho de Caiado por Vilela.

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Entre deputados influentes do PSD, o comentário é consensual: “pelo DNA do partido”, qualquer federação, com qualquer outra sigla, é considerada impossível.

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