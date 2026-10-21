A chance de PSD e MDB formarem uma federação
Encontro entre Ronaldo Caiado e Daniel Vilela gera especulações, mas lideranças dos dois partidos consideram aliança improvável
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Ronaldo Caiado e Daniel Vilela, ex-governador e governador reeleito de Goiás, vão se encontrar nesta quarta-feira, 21, em Goiânia.
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Segundo o jornal local Opção, os dois vão discutir a possibilidade de uma federação nacional entre PSD e MDB.
Esta coluna apurou, no entanto, que a chance de uma aliança entre as legendas se concretizar é zero.
Do lado do MDB, a avaliação é de que o encontro se trata mais de um gesto de carinho de Caiado por Vilela.
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Entre deputados influentes do PSD, o comentário é consensual: “pelo DNA do partido”, qualquer federação, com qualquer outra sigla, é considerada impossível.