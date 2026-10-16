IA no mercado imobiliário: onde e o que construir?

De acordo com o Panorama da Inteligência Artificial no Mercado Imobiliário Brasileiro 2026, elaborado pela BCB Inteligência em parceria com Morada.ai e Upload, 56,5% das incorporadoras do país já utilizam alguma solução de IA. Destas, 41,7% iniciaram a adoção entre um e três anos atrás, indicando que a tecnologia ainda está em fase de consolidação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na MAC Construtora e Incorporadora, a IA foi integrada a uma cultura orientada por dados, pesquisas de mercado e inteligência de território. A empresa combina ferramentas de IA com estudos de mapeamento, pesquisas de comportamento e análises de pós?ocupação, ampliando a precisão das informações que sustentam a definição de novos empreendimentos. O uso da tecnologia está presente em todas as áreas da companhia, servindo como apoio à pesquisa, à análise de dados e ao desenvolvimento de projetos.

O movimento reflete uma tendência internacional. Uma pesquisa global da Deloitte, com mais de 880 executivos de 13 países, apontou que 81% consideram dados e tecnologia a principal área de investimento no setor imobiliário, e 97% afirmam estar comprometidos com soluções habilitadas por IA. Contudo, apenas 14% dos executivos acreditam que suas empresas possuem processos estruturados de coleta e gestão de dados nem políticas robustas de privacidade, evidenciando a importância da qualidade da informação.

Do empreendimento entregue ao próximo lançamento

A MAC realiza pesquisas de pós?ocupação para entender como os moradores utilizam os ambientes construídos. Segundo Isaac Cohen, a análise desses dados permite transformar o produto entregue em conhecimento para futuros projetos. “Existe uma diferença importante entre imaginar o que o consumidor deseja e observar como ele realmente utiliza um empreendimento depois de morar nele”, afirma Cohen.

Tecnologia para separar tendência de demanda

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O cruzamento de IA, pesquisas de mercado, microlocalização e dados de pós?ocupação ajuda a distinguir tendências momentâneas de demandas sustentáveis. Em 2017, a MAC já desenvolvia studios sem vagas em São Paulo, antecipando um formato que se expandiu nos anos seguintes. Hoje, a tecnologia não apenas automatiza processos, mas também identifica padrões que orientam decisões sobre novos produtos, garantindo que a inovação esteja alinhada ao uso efetivo pelos clientes.