Assine
overlay
Início Economia
BLOQUEIO

Justiça acelera bloqueio de contas no Nubank, Itaú, Caixa e BB

Nova ferramenta permite localizar e restringir valores de devedores com mais agilidade; entenda o que muda para os clientes com o novo sistema

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
01/10/2026 14:00

compartilhe

×
Justiça acelera bloqueio de contas no Nubank, Itaú, Caixa e BB
Agência do Banco do Brasil, uma dos bancos participantes do novo sistema do Judiciário para bloqueio de dívidas crédito: Divulgação / Banco do Brasil

A Justiça está acelerando o bloqueio de valores em contas de clientes com dívidas em processo de cobrança. Uma mudança no sistema do Judiciário vai reduzir o tempo entre a ordem de um juiz e a ação dos bancos, tornando a restrição de dinheiro mais ágil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nubank, Itaú Unibanco, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil foram escolhidos para a fase inicial do novo modelo. A XP Investimentos também participa dos testes, que são conduzidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Leia Mais

A principal alteração está na frequência com que as ordens judiciais são enviadas. O sistema passará a encaminhar as determinações aos bancos em vários momentos ao longo do dia, o que aumenta a chance de uma resposta no mesmo dia útil.

Apesar da iniciativa, os bancos não podem bloquear contas por iniciativa própria apenas porque um cliente tem uma dívida. A instituição financeira só pode restringir valores após receber uma ordem judicial específica dentro de um processo.

Entenda a mudança no Sisbajud

As alterações fazem parte da modernização do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, conhecido como Sisbajud. Essa é a ferramenta que magistrados utilizam para localizar dinheiro e outros ativos financeiros de pessoas e empresas.

O CNJ iniciou a implantação com um grupo restrito de instituições para avaliar o funcionamento das novas ferramentas. O objetivo é ampliar o modelo para todo o mercado financeiro após o período de testes.

Durante essa fase, Nubank, Itaú, Caixa, BB e XP Investimentos devem enviar informações ao CNJ sobre o processamento das ordens. Serão analisados o tempo de cumprimento das determinações, falhas técnicas e a quantidade de solicitações pendentes.

Esses dados serão usados para corrigir problemas e aperfeiçoar a plataforma antes da expansão para os demais bancos. Se uma pessoa não pagar uma dívida de cartão de crédito ou empréstimo, o credor pode acionar a Justiça. Caso o processo avance, o juiz pode determinar a localização de ativos do devedor, e só então o Sisbajud envia a ordem de bloqueio às instituições financeiras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

Tópicos relacionados:

banco bb bloqueio caixa contas itau justica nubank

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay