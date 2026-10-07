Coleção para crianças





Brincar é urgente. Esse é o manifesto da Fábula, e também o espírito que guia sua primeira collab internacional.







A parceria com a SmileyWorld, presente em quase 200 países, que já esteve em coleções de Moschino, Fendi e Levi's, (pelo site vi Karl Lagerfeld, Puma e Gap a conferir. A parceria em questão é com Smileyworld) chega para celebrar o Dia das Crianças com uma coleção que lembra o que toda criança já sabe: a infância passa rápido demais para esperar.



Roupa divertida alegra as crianças Fábula/Divulgação



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A SmileyWorld construiu ao longo de mais de 50 anos um universo que vai muito além de seus ícones mais reconhecidos, com personagens, referências e uma linguagem visual conectada à alegria e à liberdade de se expressar.







Em 1972, o jornalista franco-argelino Franklin Loufrani tornou-se a primeira pessoa a registrar e promover o rosto Smiley. Em 1997, 25 anos depois, seu filho Nicolas Loufrani, atual CEO e diretor criativo da Smiley Company, tornou-se conhecido por criar os primeiros emoticons gráficos em formato digital e nascia o Smileyworld. Ele antecipou que num futuro muito próximo as pessoas iam se comunicar por ícones na internet. E logo veio a era dos smartphones provando que ele tinha razão. Os emoticons criados por ele expressam todas as emoções e não só alegria.







Na estampa principal criada pela Fábula para esta collab, vemos as famosas carinhas expressando diversas emoções e as cores estão relacionadas a todas elas. Numa cartela com as cores do arco-íris as estampas e modelagens inspiram alegria, mas com a mensagem que todas as emoções devem fluir com liberdade e se expressar para o bem viver. A coleção vai do bebê à adolescente trazendo estampas exclusivas para o universo teen da linha Farm Futura.



Os meninos também curtem os emoticons Fábula/Divulgação



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Para a Farm Futura, a parceria marca um passo estratégico relevante. “A SmileyWorld já faz parte da linguagem dessa menina, faz sentido que ela queira vesti-la” afirma Marta Rodrigues, diretora criativa da Farm Futura.