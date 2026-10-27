Brainz Group lança Sync Flow para unificar a jornada do EAD

A Brainz Group, formada pelas empresas Big Brain e Reeducation, anuncia o lançamento do Sync Flow, produto que unifica a jornada da aula online em uma única solução. Da integração dos sistemas acadêmicos ao acompanhamento da execução das aulas e da qualidade do ensino, a plataforma conecta tecnologia, pessoas, processos e dados para ajudar instituições a operar com mais eficiência, visibilidade e controle.

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O lançamento ocorre em um momento de adequação das instituições de ensino superior às novas exigências do Marco Regulatório do EAD. Com recursos de acompanhamento de frequência, identificação de atrasos e ausências, alertas automáticos e organização de evidências, o Sync Flow apoia a gestão das atividades online e os processos de conformidade relacionados à operação acadêmica.

A solução consolida tecnologias e conhecimentos desenvolvidos ao longo de anos pelas equipes do grupo, incorporando aprendizados de diferentes operações e demandas reais de clientes. O resultado é um produto que conecta etapas antes distribuídas entre sistemas, equipes e rotinas distintas.

“O Sync Flow reúne a experiência da Big Brain e da Reeducation para responder a um desafio concreto das instituições: fazer toda a jornada da aula online funcionar de forma integrada. Isso significa preparar os acessos, organizar turmas e agendas, acompanhar a realização das aulas e transformar os dados dessa operação em informações para a gestão”, afirma Ronei Pasquetto, fundador da Brainz Group.

Uma solução para os desafios do novo EAD

O Marco Regulatório do EAD, estabelecido pelo Decreto nº 12.456/2025, reforça a necessidade de organização e acompanhamento das atividades acadêmicas nos cursos de graduação. Entre suas determinações estão o controle de frequência nas atividades presenciais e síncronas mediadas e, para estas últimas, o limite de 70 estudantes por docente ou mediador pedagógico.

Esse cenário amplia a importância de conectar o planejamento acadêmico à execução das aulas e aos registros que permitem acompanhar a operação. Para as instituições, o desafio envolve coordenar sistemas, profissionais, turmas e informações de maneira consistente.

O Sync Flow foi estruturado para apoiar essa dinâmica. A plataforma oferece uma visão consolidada das aulas, permite acompanhar pontualidade e frequência por aula, turma e curso e disponibiliza históricos e relatórios para subsidiar a gestão e os processos de auditoria.

“O novo contexto regulatório exige que as instituições tenham clareza sobre o que foi planejado e o que efetivamente acontece nas aulas. O Sync Flow é a solução ideal para apoiar essa operação, ao reunir integração, monitoramento e evidências em um único ambiente, dando às equipes condições de identificar desvios e agir com mais agilidade”, destaca Ronei.

Da preparação das aulas à inteligência acadêmica

O Sync Flow está organizado em três módulos complementares, que permitem às instituições ampliar o uso da solução conforme suas necessidades.

O Sync Flow S1, de Integração e Habilitação Acadêmica Digital, conecta o sistema de gestão acadêmica ao Microsoft 365 ou ao Google Workspace. Automatiza a criação de turmas, matrículas e acessos de professores e estudantes, acompanha mudanças de grade e gera agendas a partir do calendário acadêmico. A proposta é reduzir tarefas manuais e preparar a estrutura digital para o início das aulas.

O Sync Flow S3, Centro de Operações, incorpora as funcionalidades do S1 e acrescenta o acompanhamento das aulas em tempo real. A gestão passa a visualizar a operação em uma única tela, identificar atrasos e ausências, receber alertas automáticos e consultar registros de pontualidade, frequência e histórico das aulas.

Já o Sync Flow S5, Observatório Docente, reúne os recursos dos módulos anteriores e utiliza inteligência artificial para analisar gravações, planos de ensino e dados das aulas. As funcionalidades apoiam o acompanhamento da execução do planejamento pedagógico, do desempenho docente e do engajamento dos estudantes, além da identificação de sinais de evasão e oportunidades de melhoria.

Essa estrutura conecta a preparação da aula ao acompanhamento de sua realização e à análise da qualidade acadêmica, oferecendo informações para decisões operacionais e estratégicas.

Um produto construído a muitas mãos

O desenvolvimento do Sync Flow reflete a atuação conjunta da Big Brain e da Reeducation. Experiências acumuladas em projetos, contratos e operações passaram a compor uma base comum de produto, orientada pelos desafios enfrentados pelas instituições de ensino.

A plataforma foi concebida para integrar sistemas acadêmicos e ambientes virtuais de aprendizagem já utilizados pelas instituições, reduzindo retrabalho e ampliando a continuidade dos processos.

“O Sync Flow transforma conhecimento construído por diferentes equipes em uma solução compartilhada. Ao integrar essa experiência em um único produto, ampliamos nossa capacidade de apoiar as instituições, simplificar a operação e contribuir para uma experiência mais consistente para gestores, professores e estudantes”, conclui Ronei.

Sobre o Sync Flow

O Sync Flow é um produto da Brainz Group, desenvolvido para integrar soluções e apoiar instituições de ensino em sua evolução digital. Reúne em uma única plataforma integração de sistemas, automação de rotinas, monitoramento em tempo real e inteligência artificial para apoiar a eficiência operacional, a qualidade acadêmica e a adequação das instituições às exigências do Marco Regulatório do EAD.

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Mais informações: https://edu.brainz.group/syncflow