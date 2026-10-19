Ypê é destaque no ranking Merco Talento Brasil 2026

Às vésperas de completar 76 anos de história, em 6 de novembro, a Ypê, presente em 96,3% dos domicílios brasileiros, segundo o ranking Brand Footprint 2026, soma mais um reconhecimento à sua trajetória. A companhia passou a integrar o Merco Talento Brasil 2026, divulgado nesta quinta-feira (15), ocupando a 7ª posição entre as empresas de Bens de Consumo e a 151ª posição no ranking geral, que reúne 200 empresas.

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O resultado reforça uma trajetória de construção consistente da reputação da Ypê, também reconhecida sob a perspectiva da capacidade de atrair e fidelizar talentos. O estudo reuniu 13.011 entrevistas com diferentes públicos e analisou 261.262 menções no ambiente digital, além de considerar especialistas e indicadores de gestão de pessoas.

“Esse reconhecimento reforça uma construção que fazemos de forma consistente. Reputação não se constrói a partir de um resultado isolado, mas daquilo que a empresa faz, das relações que estabelece e da forma como é percebida pelos diferentes públicos. Estar no Merco Talento é mais um indicador de que estamos avançando nessa trajetória e fortalecendo a Ypê também como marca empregadora”, afirma Sergio Pompilio, diretor executivo Jurídico e Assuntos Corporativos da Ypê.

O resultado no Merco Talento se soma a outros reconhecimentos recentes da Ypê nos rankings Merco. Em 2025, a companhia também conquistou espaço no Merco Empresas Brasil, voltado à reputação corporativa, e no Merco Responsabilidade Brasil. A presença nos diferentes rankings reforça o reconhecimento da Ypê em dimensões complementares da reputação corporativa.

Em sua quarta edição no Brasil, o Merco Talento avalia a capacidade das empresas de atrair e fidelizar talentos a partir de seis perspectivas e 12 fontes de informação. O estudo combina a percepção de diferentes públicos com indicadores de gestão de pessoas e avaliação digital. A metodologia utilizada para a elaboração do ranking é objeto de revisão independente pela KPMG.

Sobre o Merco

O Merco é um monitor de reputação corporativa que avalia empresas a partir de diferentes públicos e indicadores. A participação no Merco Talento é gratuita e a posição no ranking depende do reconhecimento obtido entre os diferentes stakeholders avaliados. O monitor informa ainda que não recebe patrocínios nem contribuições das empresas participantes e não presta serviços de consultoria.

Sobre a Ypê

Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira e líder em importantes categorias do segmento de higiene e limpeza. Presente em 96,3% dos lares brasileiros, conta com mais de 7.300 colaboradores e um portfólio de mais de 450 produtos distribuídos em 23 categorias, incluindo as marcas Tixan, Banho a Banho, Flor de Ypê, Siene, Perfex, Assolan e Atol. Com sede em Amparo (SP) e seis complexos fabris localizados em São Paulo, Bahia, Goiás, Minas Gerais e Pernambuco, a companhia investe continuamente em inovação, qualidade e sustentabilidade para oferecer produtos de alta performance a preços justos.

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Reconhecida entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil pelo GPTW, a Ypê também integra importantes iniciativas voltadas à sustentabilidade, e atua como embaixadora do Movimento +Água da Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Ao longo de sua trajetória, a empresa construiu uma atuação pautada pela sustentabilidade, integridade e excelência em governança corporativa, reconhecida por iniciativas como o Selo Confia, concedido pela Receita Federal às organizações que adotam elevados padrões de conformidade e relacionamento tributário.