Sul e Sudeste têm a maior parcela de idosos do país, aponta IBGE

As regiões Sul e Sudeste concentram a maior proporção de pessoas idosas do Brasil. Segundo a PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em abril de 2026, 18,1% dos moradores das duas regiões tinham 60 anos ou mais em 2025. No país como um todo, essa parcela chegou a 16,6%, contra 11,3% em 2012.

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O avanço do envelhecimento muda a rotina das famílias e aumenta a procura por quem possa acompanhar pais e avós no dia a dia. É nesse cenário que atua a Agesênior , empresa especializada em cuidadores de idosos e assistência domiciliar, fundada em 2019, em Santa Catarina, e com presença também no estado de São Paulo.

Uma tendência que deve se aprofundar

O movimento aparece em diferentes levantamentos. O Censo Demográfico de 2022, também do IBGE, contou mais de 32,1 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, crescimento de 56% em relação a 2010.

As Projeções de População do instituto indicam que o processo vai continuar. Em 2070, os idosos podem somar 75,3 milhões de pessoas, o equivalente a 37,8% dos habitantes. Em Santa Catarina, estado de origem da Agesênior, a população com 60 anos ou mais deve ultrapassar 25% dos moradores em 2045.

Com mais pessoas idosas, cresce a necessidade de soluções voltadas à qualidade de vida, à segurança e ao bem-estar, sobretudo quando o acompanhamento precisa ser regular ou prolongado.

O cuidado que acontece em casa

Entre as alternativas, o cuidado domiciliar permite que o idoso siga na própria residência, perto de objetos pessoais, lembranças e pessoas próximas. As demandas variam de caso a caso. Há quem precise de companhia e de ajuda em tarefas cotidianas, e há quem necessite de acompanhamento prolongado por limitações físicas ou dificuldades de mobilidade.

Na Agesênior, o período de atendimento pode ser de 6, 8, 12 ou 24 horas, definido conforme a necessidade do idoso e da família. O trabalho dos cuidadores inclui apoio na higiene pessoal, na alimentação e na locomoção, além de companhia, respeitando as atribuições profissionais e as orientações da equipe de saúde responsável pelo paciente.

A abordagem é humanizada. Além das atividades práticas, a empresa considera a atenção emocional, as preferências individuais e a preservação dos vínculos familiares, buscando respeitar a história, os hábitos e a individualidade de cada pessoa atendida.

Gestão e proximidade com a família

O modelo da empresa contempla a organização das escalas, a coordenação dos profissionais e o acompanhamento da rotina de cuidados, com comunicação próxima com os familiares durante os atendimentos. A proposta é preservar, sempre que possível, a autonomia da pessoa idosa.

Conforme a modalidade contratada, o atendimento pode contar com profissionais fixos e alternativas para coberturas e substituições. Para a família, a segurança passa pela seleção de quem vai entrar na rotina da casa, ponto que a Agesênior coloca entre os pilares de seu modelo de trabalho.

A forma de trabalho nasceu da experiência do fundador, Rhayllander Santos, que começou a carreira como cuidador de idosos. O contato direto com pacientes e famílias levou à criação de uma empresa que une atenção individualizada e organização profissional.

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