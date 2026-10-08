Parede com umidade não se resolve só com uma nova pintura: o que precisa entrar no reparo antes do acabamento para enfrentar o problema além das manchas visíveis

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Cobrir manchas ou partes descascadas com uma nova demão de tinta representa um erro comum. Profissionais da alvenaria concordam que o tratamento de uma parede danificada exige o saneamento correto da superfície antes de qualquer intervenção estética.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O interiorista Abel de González, criador do canal "Mil Ideas", explica que o trabalho começa com uma verificação prévia: é indispensável garantir que a infiltração de água foi solucionada e que a superfície está totalmente seca. Na fase de saneamento, retira-se o material deteriorado com o auxílio de uma espátula, removendo restos de tinta solta sem cometer excessos para não ampliar o estrago.

Leia Mais

A etapa seguinte exige a aplicação de um selador, preferencialmente à base de óleo. Esse produto forma uma barreira isolante que impede o reaparecimento das manchas e compacta a parede para as etapas posteriores.

Correção, fixação e pintura

Para corrigir os danos, o gesso funciona como opção econômica na cobertura de buracos grandes, enquanto massas prontas de nova geração atendem a outros reparos. O método necessita de duas demãos: a primeira cobre os vãos de maneira uniforme e, após secar, recebe lixamento com lixa média e remoção do pó. Uma segunda demão deixa a superfície lisa.

Paredes com tinta descascada e manchas exigem tratamento específico antes da repintura, conforme detalhado na matéria Magnific

Na sequência, o uso de um fixador à base de água uniformiza a capacidade de absorção da parede e evita diferenças visíveis de cor. Na ausência de produto comercial, González indica misturar tinta plástica branca com água até obter textura líquida. A aplicação exige duas demãos, com intervalo de uma hora de descanso. Por fim, o acabamento recebe duas demãos de tinta plástica, com revisão entre as etapas.

Tipos de umidade

O diagnóstico das causas orienta a solução adequada para cada caso: