Parede com umidade não se resolve só com uma nova pintura: o que precisa entrar no reparo antes do acabamento para enfrentar o problema além das manchas visíveis
Pintar por cima é um erro comum: especialistas revelam o passo a passo infalível para sanear a superfície e recuperar sua casa de forma definitiva
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Cobrir manchas ou partes descascadas com uma nova demão de tinta representa um erro comum. Profissionais da alvenaria concordam que o tratamento de uma parede danificada exige o saneamento correto da superfície antes de qualquer intervenção estética.
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O interiorista Abel de González, criador do canal "Mil Ideas", explica que o trabalho começa com uma verificação prévia: é indispensável garantir que a infiltração de água foi solucionada e que a superfície está totalmente seca. Na fase de saneamento, retira-se o material deteriorado com o auxílio de uma espátula, removendo restos de tinta solta sem cometer excessos para não ampliar o estrago.
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A etapa seguinte exige a aplicação de um selador, preferencialmente à base de óleo. Esse produto forma uma barreira isolante que impede o reaparecimento das manchas e compacta a parede para as etapas posteriores.
Correção, fixação e pintura
Para corrigir os danos, o gesso funciona como opção econômica na cobertura de buracos grandes, enquanto massas prontas de nova geração atendem a outros reparos. O método necessita de duas demãos: a primeira cobre os vãos de maneira uniforme e, após secar, recebe lixamento com lixa média e remoção do pó. Uma segunda demão deixa a superfície lisa.
Na sequência, o uso de um fixador à base de água uniformiza a capacidade de absorção da parede e evita diferenças visíveis de cor. Na ausência de produto comercial, González indica misturar tinta plástica branca com água até obter textura líquida. A aplicação exige duas demãos, com intervalo de uma hora de descanso. Por fim, o acabamento recebe duas demãos de tinta plástica, com revisão entre as etapas.
Tipos de umidade
O diagnóstico das causas orienta a solução adequada para cada caso:
umidade por filtração: acontece quando a água externa atravessa a estrutura por falha ou ausência de impermeabilização, provocando goteiras, descolamento de tinta e manchas escuras no topo dos muros ou tetos;
umidade por condensação: resulta do vapor de água gerado em atividades diárias, como cozinhar ou tomar banho, gerando gotas em vidros no inverno, cheiro constante e manchas pretas de mofo;
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umidade por capilaridade: surge quando a água do solo sobe pelos poros dos materiais absorventes, concentrando sinais na parte baixa das paredes, como pó e manchas esbranquiçadas de sais minerais.