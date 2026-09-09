Cuidados essenciais para proteger a estrutura da casa em tempestades

Alertas meteorológicos para tempestades severas, como os emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), colocam diversas regiões em estado de atenção. Com a previsão de ventos intensos, granizo e chuvas fortes, a proteção da estrutura de residências se torna uma prioridade imediata para evitar danos graves e prejuízos financeiros.

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Adotar medidas preventivas simples pode fazer toda a diferença. Uma revisão rápida em pontos críticos da casa, como telhados, calhas e instalações elétricas, é fundamental para garantir a segurança dos moradores e a integridade do imóvel durante o mau tempo. Ações realizadas antes da chegada da tempestade são as mais eficazes.

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O que verificar com urgência no telhado?

O telhado é a principal barreira de proteção da casa contra chuvas e ventos. Uma inspeção visual atenta é o primeiro passo para identificar vulnerabilidades que podem levar a destelhamentos e infiltrações. A verificação deve ser feita com segurança, preferencialmente durante o dia e com o tempo ainda estável.

As ações de prevenção incluem:

Fixação das telhas: verifique se há telhas soltas, quebradas ou mal encaixadas. Ventos fortes podem levantá-las facilmente, criando aberturas para a entrada de água. Substitua as peças danificadas e reforce a amarração das que estiverem frouxas.

Estrutura e cumeeira: inspecione a estrutura de madeira ou metal que sustenta o telhado em busca de sinais de apodrecimento, ferrugem ou rachaduras. A cumeeira, parte mais alta que une as águas do telhado, deve estar bem vedada.

Antenas e placas solares: certifique-se de que antenas de TV, para-raios e painéis de energia solar estejam firmemente presos à estrutura. Itens soltos podem ser arrancados pelo vento e se transformar em projéteis perigosos.

Como evitar alagamentos com a limpeza de calhas e ralos?

O acúmulo de água é uma das principais causas de infiltração e danos estruturais. Calhas e ralos entupidos impedem o escoamento correto da chuva, fazendo com que a água transborde e se infiltre pelas paredes, lajes e forros, comprometendo a construção.

Para garantir o fluxo adequado da água:

Remova folhas e detritos: limpe todas as calhas e ralos, removendo folhas, galhos, lodo e qualquer outro resíduo que possa obstruir a passagem da água.

Teste o escoamento: após a limpeza, jogue um pouco de água para confirmar que o sistema está funcionando corretamente e que não há pontos de entupimento nos condutores.

Verifique áreas externas: não se esqueça de limpar ralos de quintais, varandas e garagens, pois o acúmulo de água nessas áreas também pode invadir o interior da casa.

Quais os riscos na rede elétrica e como se proteger?

A combinação de água e eletricidade representa um risco grave de curtos-circuitos, choques elétricos e até incêndios. Em caso de alagamentos ou infiltrações severas que atinjam a fiação, tomadas e quadros de luz, a ação preventiva é crucial para a segurança de todos.

Veja as medidas de segurança mais importantes:

Desligue a energia: se notar a entrada de água perto de instalações elétricas, desligue imediatamente a chave geral de energia no quadro de distribuição.

Desconecte aparelhos: retire eletrodomésticos e eletrônicos da tomada, especialmente aqueles em andares térreos ou em áreas com risco de inundação.

Proteja objetos no quintal: recolha ou prenda objetos que possam ser arremessados pelo vento, como vasos de plantas, móveis de jardim e ferramentas. Eles podem atingir a fiação externa e causar acidentes.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria