Sua casa está pronta para a chuva? Veja 7 dicas para evitar infiltrações

A chegada do período chuvoso, marcado por temporais característicos do verão, coloca moradores em alerta. Além da preocupação com o trânsito e possíveis alagamentos, a atenção se volta para dentro de casa. Infiltrações, goteiras e danos estruturais são riscos que podem ser evitados com medidas preventivas simples, mas que muitos deixam para a última hora.

Ações rápidas de manutenção garantem a segurança do imóvel e evitam prejuízos financeiros durante o período chuvoso. Um olhar atento para pontos críticos da residência pode fazer toda a diferença. Com a aproximação dos temporais, verificar a condição de telhados, calhas e vedações se torna uma tarefa essencial.

Adotar algumas práticas preventivas ajuda a proteger o patrimônio e a tranquilidade da família. Confira abaixo sete dicas fundamentais para preparar sua casa e minimizar os impactos da água.

Como proteger sua casa da chuva

Limpe calhas e rufos: o acúmulo de folhas, galhos e outras sujeiras impede o escoamento correto da água. Isso causa transbordamentos que podem infiltrar pelas paredes e pelo forro, comprometendo a estrutura. A limpeza garante que a água da chuva seja direcionada para longe da fundação da casa. Inspecione o telhado: telhas quebradas, deslocadas ou rachadas são portas de entrada para a água. Uma verificação visual rápida pode identificar problemas. Substituir as peças danificadas antes das chuvas fortes é uma das ações mais eficazes para prevenir goteiras e danos maiores ao madeiramento do teto. Verifique a vedação de janelas e portas: frestas e vãos permitem a entrada de água, mesmo em chuvas com vento. Analise o estado do silicone ou da massa de vedação e reaplique se houver sinais de ressecamento ou rachaduras. Essa medida também contribui para o isolamento térmico do ambiente. Atenção às paredes e muros: procure por fissuras, trincas ou manchas de umidade, que são indicativos de infiltração. Pequenas rachaduras podem ser corrigidas com selantes flexíveis. Em casos mais graves, a impermeabilização da área externa se faz necessária para bloquear a passagem da umidade. Desobstrua ralos e sistemas de drenagem: ralos de quintais, varandas e lajes devem estar sempre livres para evitar o acúmulo de água. A água empoçada aumenta a pressão sobre a estrutura e pode encontrar caminhos para infiltrar no interior do imóvel, causando estragos em pisos e paredes. Realize a poda de árvores: galhos muito próximos ao telhado ou à fiação elétrica representam um risco. Durante uma tempestade, eles podem quebrar e danificar a cobertura da casa, as calhas ou até mesmo a rede de energia. Manter as árvores podadas aumenta a segurança geral da residência. Verifique a instalação elétrica: pontos elétricos localizados em paredes com sinais de umidade ou próximos a locais com goteiras merecem atenção redobrada. A combinação de água e eletricidade aumenta o risco de curtos-circuitos. Certifique-se de que não há fios expostos ou tomadas vulneráveis.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.