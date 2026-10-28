Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Nova tecnologia que valoriza imóveis premium

Solar, bateria e carregador de carro elétrico num só sistema: entenda por que a solução já entra nos projetos de alto padrão

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
28/10/2026 10:27

compartilhe

×
Nova tecnologia que valoriza imóveis premium
Nova tecnologia que valoriza imóveis premium crédito: DINO

Com avanço da mobilidade elétrica e da gestão inteligente de energia, soluções integradas ganham espaço em projetos residenciais de alto padrão. O conceito de imóvel de alto padrão vem passando por uma transformação. Além de localização, arquitetura, acabamento e conforto, uma nova camada começa a ganhar relevância nos projetos residenciais: a infraestrutura energética. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Energia solar, baterias e carregador veicular deixam de ser vistos como soluções isoladas e passam a compor um ecossistema estratégico para casas mais eficientes, conectadas e preparadas para o futuro. A mudança acompanha um novo perfil de consumo. Residências premium concentram cada vez mais sistemas de automação, climatização, segurança, iluminação, home theater, piscina, aquecimento e equipamentos elétricos gerais. Com a expansão da mobilidade elétrica, a garagem também passa a fazer parte do planejamento energético do imóvel. 

Nesse contexto, planejar a infraestrutura energética desde a fase de projeto ou reforma pode evitar adaptações futuras, melhorar a integração estética e ampliar a capacidade de expansão da residência. A energia solar fotovoltaica é a base desse movimento. Ao transformar o telhado em fonte de geração limpa, o imóvel reduz a dependência da rede elétrica e ganha mais previsibilidade. Quando integrada a baterias e carregador veicular, a solução passa a oferecer também mais autonomia e controle sobre o uso da energia. 

As baterias permitem armazenar energia para diferentes estratégias de consumo, conforme o projeto, otimizando os efeitos financeiros do projeto já que reduz as taxações da rede se comparado à um sistema fotovoltaico puro. Já o carregador veicular prepara a residência para uma rotina em que o veículo elétrico passa a ser parte do ecossistema da casa. 

Para Flavio Abreu, CEO da i9 Solar, o tema deve ser tratado como decisão de infraestrutura com olhar de investidor, e não apenas como compra de equipamento. “O imóvel premium do futuro será cada vez mais elétrico. Por isso, energia solar, baterias e carregador veicular precisam ser pensados desde o projeto, como parte da estratégia de eficiência, autonomia e valorização patrimonial”, afirma. 

A i9 Solar tem reforçado em seus conteúdos o conceito de ecossistema de soluções sustentáveis, no qual energia, água e tecnologia trabalham juntas para tornar imóveis mais econômicos, sustentáveis e valorizados. Em artigo publicado no blog da empresa, a companhia destaca que soluções como energia solar, captação de água, aquecimento, automação residencial, carregador de veículo elétrico e eficiência energética entregam mais resultado quando são planejadas de forma integrada.  

Outro conteúdo da empresa sobre carregamento de veículos elétricos também aponta que imóveis com infraestrutura preparada para energia solar e carregadores de carro elétrico tendem a se valorizar simplesmente por demonstrarem visão de futuro.  

Dentro desse cenário, tecnologias integradas passam a ganhar destaque. A Sigenergy, marca comercializada pela i9 Solar e em exposição no showroom da empresa, anunciou o 1º lugar global em armazenamento residencial por MWh enviados no tracker da S&P Global Energy referente ao primeiro semestre de 2026, com 14% de participação de mercado.  

O sistema SigenStor, da Sigenergy, reúne inversor solar, carregador de veiculo elétrico rápido em corrente contínua de até 25 kW, PCS de bateria, bateria e sistema de gerenciamento de energia com IA em uma solução integrada 5 em 1. A proposta é concentrar geração, armazenamento, carregamento veicular e gestão energética em uma arquitetura modular e escalável.  

Para arquitetos, construtores e proprietários em fase de projeto, a tendência reforça a importância de antecipar decisões. Quando a infraestrutura energética nasce junto com a casa, o imóvel ganha eficiência, sofisticação técnica e maior preparo para novas demandas de consumo. 

Mais do que uma solução de economia, energia solar, baterias e carregador veicular passam a representar um novo atributo de valor para imóveis premium. 

Links úteis 

i9 Solar: https://www.i9solar.com/?utm_source=imprensa&utm_medium=editorial&utm_campaign=imoveis-premium&utm_content=energia-solar-baterias-carregador

Sigenergy: https://www.sigenergy.com/ 

Ecossistema de soluções sustentáveis — i9 Solar: https://www.i9solar.com/post/ecossistema-de-solucoes-sustentaveis-por-que-energia-agua-e-tecnologia-devem-trabalhar-juntas-no-seu-imovel 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como preparar sua casa para carregar um carro elétrico — i9 Solar: https://www.i9solar.com/post/como-preparar-sua-casa-para-carregar-um-carro-eletrico-em-2025-e-economizar-com-energia-solar



Website: https://www.i9solar.com/?utm_source=imprensa&utm_medium=editorial&utm_campaign=imoveis-premium&utm_content=energia-solar-baterias-carregador

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay