Nova tecnologia que valoriza imóveis premium

Com avanço da mobilidade elétrica e da gestão inteligente de energia, soluções integradas ganham espaço em projetos residenciais de alto padrão. O conceito de imóvel de alto padrão vem passando por uma transformação. Além de localização, arquitetura, acabamento e conforto, uma nova camada começa a ganhar relevância nos projetos residenciais: a infraestrutura energética.

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Energia solar, baterias e carregador veicular deixam de ser vistos como soluções isoladas e passam a compor um ecossistema estratégico para casas mais eficientes, conectadas e preparadas para o futuro. A mudança acompanha um novo perfil de consumo. Residências premium concentram cada vez mais sistemas de automação, climatização, segurança, iluminação, home theater, piscina, aquecimento e equipamentos elétricos gerais. Com a expansão da mobilidade elétrica, a garagem também passa a fazer parte do planejamento energético do imóvel.

Nesse contexto, planejar a infraestrutura energética desde a fase de projeto ou reforma pode evitar adaptações futuras, melhorar a integração estética e ampliar a capacidade de expansão da residência. A energia solar fotovoltaica é a base desse movimento. Ao transformar o telhado em fonte de geração limpa, o imóvel reduz a dependência da rede elétrica e ganha mais previsibilidade. Quando integrada a baterias e carregador veicular, a solução passa a oferecer também mais autonomia e controle sobre o uso da energia.

As baterias permitem armazenar energia para diferentes estratégias de consumo, conforme o projeto, otimizando os efeitos financeiros do projeto já que reduz as taxações da rede se comparado à um sistema fotovoltaico puro. Já o carregador veicular prepara a residência para uma rotina em que o veículo elétrico passa a ser parte do ecossistema da casa.

Para Flavio Abreu, CEO da i9 Solar, o tema deve ser tratado como decisão de infraestrutura com olhar de investidor, e não apenas como compra de equipamento. “O imóvel premium do futuro será cada vez mais elétrico. Por isso, energia solar, baterias e carregador veicular precisam ser pensados desde o projeto, como parte da estratégia de eficiência, autonomia e valorização patrimonial”, afirma.

A i9 Solar tem reforçado em seus conteúdos o conceito de ecossistema de soluções sustentáveis, no qual energia, água e tecnologia trabalham juntas para tornar imóveis mais econômicos, sustentáveis e valorizados. Em artigo publicado no blog da empresa, a companhia destaca que soluções como energia solar, captação de água, aquecimento, automação residencial, carregador de veículo elétrico e eficiência energética entregam mais resultado quando são planejadas de forma integrada.

Outro conteúdo da empresa sobre carregamento de veículos elétricos também aponta que imóveis com infraestrutura preparada para energia solar e carregadores de carro elétrico tendem a se valorizar simplesmente por demonstrarem visão de futuro.

Dentro desse cenário, tecnologias integradas passam a ganhar destaque. A Sigenergy, marca comercializada pela i9 Solar e em exposição no showroom da empresa, anunciou o 1º lugar global em armazenamento residencial por MWh enviados no tracker da S&P Global Energy referente ao primeiro semestre de 2026, com 14% de participação de mercado.

O sistema SigenStor, da Sigenergy, reúne inversor solar, carregador de veiculo elétrico rápido em corrente contínua de até 25 kW, PCS de bateria, bateria e sistema de gerenciamento de energia com IA em uma solução integrada 5 em 1. A proposta é concentrar geração, armazenamento, carregamento veicular e gestão energética em uma arquitetura modular e escalável.

Para arquitetos, construtores e proprietários em fase de projeto, a tendência reforça a importância de antecipar decisões. Quando a infraestrutura energética nasce junto com a casa, o imóvel ganha eficiência, sofisticação técnica e maior preparo para novas demandas de consumo.

Mais do que uma solução de economia, energia solar, baterias e carregador veicular passam a representar um novo atributo de valor para imóveis premium.

Links úteis

i9 Solar: https://www.i9solar.com/?utm_source=imprensa&utm_medium=editorial&utm_campaign=imoveis-premium&utm_content=energia-solar-baterias-carregador

Sigenergy: https://www.sigenergy.com/



Ecossistema de soluções sustentáveis — i9 Solar: https://www.i9solar.com/post/ecossistema-de-solucoes-sustentaveis-por-que-energia-agua-e-tecnologia-devem-trabalhar-juntas-no-seu-imovel



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Como preparar sua casa para carregar um carro elétrico — i9 Solar: https://www.i9solar.com/post/como-preparar-sua-casa-para-carregar-um-carro-eletrico-em-2025-e-economizar-com-energia-solar