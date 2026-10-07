Astro do Barcelona revela inspiração em ídolo do Cruzeiro e compara Yamal com Neymar (Lamine Yamal celebra em campo, o 'gênio' elogiado por Gabriel Jesus e comparado a Neymar por seu talento)

Recém-chegado ao Barcelona, o atacante Gabriel Jesus destacou as semelhanças que enxerga entre o jovem Lamine Yamal e Neymar.

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Para o brasileiro, Neymar é o jogador mais talentoso com quem já atuou, e a joia espanhola apresenta características que lembram o craque brasileiro.

Jesus aponta o drible e a personalidade como pontos em comum entre os dois. “Neymar é o jogador mais virtuoso com quem já joguei, podia fazer de tudo com os dois pés. Para mim, ele é intocável, ninguém pode se comparar a ele. Mas é verdade que Lamine tem coisas dele, como o drible e a personalidade. Ainda é muito jovem, mas faz coisas de jogador maduro, como se tivesse 30 anos. É um gênio que melhora a cada ano”, afirmou em entrevista à EFE.

O brasileiro também aposta no futuro de Yamal e o considera favorito à Bola de Ouro. “Não gosto de falar da Bola de Ouro, porque não sei se premiam o talento do jogador, seu rendimento ou os títulos, mas Lamine é o jogador com quem mais gosto de jogar há anos, e este ano ganhou quase tudo. Para mim, é o favorito”.

Ronaldo Fenômeno, ídolo e inspiração

Se Neymar serve como referência técnica, Ronaldo Fenômeno, ídolo do Cruzeiro, ocupa um lugar especial como inspiração para Gabriel Jesus.

O atacante revelou a satisfação de vestir no Barcelona a mesma camisa 9 que pertenceu ao Fenômeno.

Gabriel Jesus considera Ronaldo “o jogador mais incrível” que já viu. A admiração também está ligada à superação das graves lesões nos joelhos que ambos enfrentaram na carreira, tornando o ex-jogador um “ídolo” por sua capacidade de retornar ao futebol em alto nível.

“Estou muito feliz de usar o ‘9’ que Ronaldo, ‘O Fenômeno’, usou no Barcelona”, disse. “Também usei a ‘9’ do Brasil, que para mim é a camisa que mais pesa no mundo, mas é uma pressão boa para mim”, completou.

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