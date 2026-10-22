LEPAS Entra no Oriente Médio com Sua Visão de Mobilidade Elegante

DUBAI, Emirados Árabes Unidos e WUHU, China, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LEPAS, a marca premium de veículos de nova energia (NEVs) da Chery Auto, entrará oficialmente no Oriente Médio em novembro, com a primeira estreia coletiva do completo portfólio na região do Golfo. O LEPAS L8 PHEV será lançado gradualmente nos Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar e em outras regiões. Além dos veículos, a LEPAS apresentará designs e iniciativas colaborativas desenvolvidos para a região, levando a visão de mobilidade elegante aos clientes locais.

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Expansão da Presença Global com a Entrada no Oriente Médio

Para a LEPAS, 2026 é o “Ano da Elegância”. Desde seu lançamento na Europa durante a Semana do Design de Milão, em abril, a LEPAS tem continuado a expandir sua presença global. As pré-encomendas do LEPAS L8 já começaram em vários países europeus, enquanto as entregas do LEPAS L6 e do L4 continuam no Sudeste Asiático e em outras regiões. A entrada no Oriente Médio será mais um passo nessa expansão, com a introdução de novas perspectivas culturais sobre um estilo de vida elegante.

O mercado de NEVs do Golfo está entrando em um período de crescimento sustentado, com clientes mais jovens valorizando cada vez mais o design, a individualidade e a qualidade. Em um segmento repleto de opções, a marca deve se conectar com os estilos de vida locais. Os diversos estilos de vida da região e as vibrantes comunidades de moda e design oferecem à LEPAS um ponto de partida para entrar no Oriente Médio e se conectar com os clientes por meio do design e da colaboração.

A entrada da LEPAS também se baseia na presença estabelecida da Chery Auto no Oriente Médio. Várias marcas da Chery Auto continuam a solidificar a presença regional com o lançamento de novos modelos este ano. Com base na experiência do Grupo Chery no mercado local e na rede de parceiros, a LEPAS oferecerá aos clientes do Golfo mais opções de marcas e veículos. Guiada pelo posicionamento como a “Marca Preferida para uma Vida de Mobilidade Elegante” e pelos três pilares principais — Estética Leopard, Tecnologia Elegante e Espaço Requintado — a LEPAS trabalhará com os clientes locais para explorar experiências de mobilidade que combinem design, tecnologia e conforto.

Novas Expressões de Elegância no Golfo

Com a expansão global da LEPAS, as colaborações em design e estilo de vida continuam sendo fundamentais para o engajamento com os clientes. Da Semana do Design de Milão e do Festival de Design de Londres ao Festival de Cinema de Veneza, a LEPAS se conectou com parceiros do mundo todo por meio da arte, design e estilo de vida. Na Semana Global de Estilo de Vida Elegante da LEPAS inaugural, realizada em outubro e com o tema "JUNTOS NA ELEGÂNCIA", as histórias de Parceiros Globais de Estilo de Vida Elegante do mundo todo ajudaram a marca a aprofundar a compreensão da elegância em diferentes culturas. No Oriente Médio, a LEPAS continuará essa colaboração com designers e clientes locais emergentes, incorporando a cultura do Golfo às experiências de design e mobilidade para explorar novas expressões de elegância.

A LEPAS também irá colaborar com marcas locais de lifestyle de diversos setores para explorar como a linguagem de design pode fazer parte do dia a dia no Golfo. Por meio do design, esportes e música, os clientes podem participar de intercâmbios criativos que combinam influências locais com perspectivas globais e expressar a elegância de maneira própria. Essas colaborações oferecerão novas interpretações dos estilos de vida do Golfo e enriquecerão a filosofia "Drive Your Elegance" da LEPAS.

Para a LEPAS, entrar no Oriente Médio é mais do que uma expansão de mercado. É também uma oportunidade de se conectar com os estilos de vida distintos do Golfo, preferências estéticas e comunidades criativas da região. Juntamente com clientes e parceiros locais, a LEPAS explorará opções de mobilidade NEV que combinam design elegante com conforto e qualidade, abrindo um novo capítulo para a mobilidade elegante.

Sobre a LEPAS

LEPAS é a marca Premium de Veículos de Nova Energia (NEV) da Chery Auto, dedicada a criar experiências de mobilidade elegantes para usuários em todo o mundo. Focada em se tornar a marca de preferência para um estilo de vida de mobilidade elegante, a LEPAS une a Estética Inspirada no Leopardo, a Tecnologia Elegante e um Espaço Requintado — transformando a elegância em uma experiência de condução que você pode ver, sentir e confiar. Apoiada por uma crescente rede global de revendedores com mais de 500 pontos de vendas e serviços, a LEPAS está expandindo sua presença internacional com suas operações localizadas, oferecendo produtos e experiências adaptadas aos usuários nos mercados globais.

Sobre a Chery Auto

Fundada em 1997, a Chery Auto é uma fabricante automotiva global especializada no desenvolvimento de veículos, tecnologias inteligentes e novas soluções de energia. A empresa atua em mais de 130 países e regiões, apoiada por uma forte rede internacional de pesquisa, produção e parcerias estratégicas. A Chery Auto continua sendo a maior exportadora chinesa de veículos de passageiros há 23 anos consecutivos. Guiada por sua filosofia global de "Em algum lugar, Para algum lugar, Parte de algum lugar", a Chery Auto está comprometida com o avanço da mobilidade sustentável por meio da inovação contínua e da colaboração global.

Contato com a Mídia

Nome da Empresa: LEPAS International

Contato: Vincy wang

E-mail: GlobalPR@lepasinternational.com

Website Oficial da Empresa: https://lepasinternational.com/

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9851056)