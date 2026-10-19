Capital ou interior: entenda qual a melhor opção para cursar medicina em MG

Na hora de escolher onde cursar medicina, a infraestrutura da faculdade, a avaliação do Ministério da Educação (MEC) e as condições financeiras costumam pesar na decisão. Mas outro fator também merece atenção: a cidade onde o estudante vai passar os seis anos de graduação e as experiências que poderá vivenciar na rede de saúde local.

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Em Minas Gerais, o segundo estado mais populoso do Brasil, essa escolha ganha ainda mais peso, com seus 853 municípios e população estimada em 21,46 milhões de habitantes em 2026. A capital, Belo Horizonte, e cidades-polo do interior, reúnem serviços de saúde com diferentes características, que podem proporcionar experiências distintas ao longo do período de graduação.

Redes de saúde com diferentes características

Segundo a Demografia Médica no Brasil 2025, Belo Horizonte registrava 24.116 médicos, o equivalente a 9,98 profissionais por mil habitantes. Já a rede pública e prestadora de serviços ao SUS na capital conta com uma ampla estrutura capilarizada, incluindo mais de 150 centros de saúde e 9 UPAs. Entre as características desse cenário estão:



• concentração mais ampla de diferentes especialidades médicas; • hospitais com variados perfis de atendimento;

• presença maior de serviços de alta complexidade;

• diversidade de instituições públicas, privadas e filantrópicas.

No interior, municípios que funcionam como polos regionais também oferecem serviços especializados e recebem pacientes de outras localidades. Em Muriaé, na Zona da Mata mineira, por exemplo, o Hospital do Câncer da Fundação Cristiano Varella atende pessoas de mais de 200 municípios e oferece procedimentos como cirurgia robótica, transplante de medula óssea, quimioterapia e radioterapia.



A cidade também conta com o Hospital São Paulo, instituição filantrópica de referência regional que realiza atendimentos de média e alta complexidade, incluindo serviços de cardiologia, cirurgia, obstetrícia e terapia intensiva. Dentre as características das cidades polo do interior, estudantes encontram com frequência:



• integração dos cuidados médicos entre municípios;

• contato com pacientes encaminhados de outras cidades;

• conhecimento das demandas de saúde de diferentes populações da região.

A importância dos campos de prática na formação

Independentemente da localização, a graduação médica também depende das oportunidades práticas oferecidas pela instituição. Por isso, é importante pesquisar quais hospitais, unidades de saúde e serviços especializados mantêm convênios com a faculdade, quando começam as atividades práticas e como funciona a supervisão dos estudantes.

Nesse sentido, a FAMINAS, instituição de ensino superior que oferta o curso de medicina em duas unidades em Minas, mantém articulações com serviços públicos e privados.

Na unidade da capital, a rede de campos de prática inclui parceria com instituições como o Hospital João XXIII, a Santa Casa de Belo Horizonte e o Hospital da Baleia. Já no interior, em Muriaé, são parceiras unidades básicas de saúde, o Hospital São Paulo e a Fundação Cristiano Varella.

A estrutura da FAMINAS reúne ambientes voltados ao aprendizado teórico e prático, com laboratórios e espaços de simulação que aproximam os estudantes de situações da rotina profissional FAMINAS / Divulgação

Em ambos os setores, a formação também passa por um complexo de laboratórios com tecnologia avançada, tendo como destaque o Laboratório de Simulação Realística (Simulab), com ambientes planejados para reproduzir atendimentos hospitalares e ambulatoriais, além do Simulador de Urgência e Emergência Móvel, estrutura inédita em Minas Gerais.

Outro aspecto importante é a integração entre ensino e assistência. As diretrizes do Ministério da Saúde preveem responsabilidades compartilhadas entre instituições de ensino e serviços do SUS, incluindo ações de ensino, pesquisa, extensão e qualificação profissional ao longo de toda a graduação.

Como ingressar no curso

A FAMINAS está com inscrições abertas para o vestibular de medicina de 2027, com vagas em Belo Horizonte e Muriaé. Há duas formas de ingresso: prova presencial ou aproveitamento da nota do Enem.

Em ambas as modalidades, o candidato pode escolher apenas uma unidade ou participar do processo seletivo unificado, concorrendo às vagas de Belo Horizonte e Muriaé com uma única inscrição e ampliando as possibilidades de aprovação.

As inscrições para a prova presencial seguem até segunda-feira, dia 26 de outubro. O exame vai ser aplicado dia 31 do mesmo mês, das 13h às 18h, em quatro cidades: Belo Horizonte, Muriaé e Governador Valadares, em Minas Gerais, e Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Para quem deseja ingressar utilizando a nota do Enem, o prazo para se inscrever vai até 13 de novembro. São aceitos os resultados das edições de 2021 a 2025, sem necessidade de realizar uma nova prova.

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