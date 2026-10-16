Primavera: como adaptar o skincare às mudanças de temperatura

Manhãs frias, tardes quentes e pancadas de chuva no fim do dia: as mudanças bruscas de temperatura são comuns durante a primavera e podem exigir adaptações na rotina de cuidados com a pele. As oscilações de umidade, a exposição ao vento e ao sol e o uso frequente de ar-condicionado também interferem na hidratação, na oleosidade e na sensação de conforto da pele.

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Enquanto o frio e a baixa umidade podem favorecer o ressecamento, temperaturas mais altas tendem a aumentar a transpiração e, em algumas pessoas, a oleosidade. Um estudo publicado pela International Society of Dermatology, realizado com 178 mulheres, identificou variações sazonais na hidratação, na oleosidade e na perda de água pela pele, associadas a fatores ambientais, como temperatura e umidade.

Por isso, mais do que trocar todos os produtos a cada mudança no clima, a recomendação é observar como a pele reage e ajustar os cuidados conforme a necessidade. A dermatologista Livia Kanayama, parceira da Galderma, destaca a importância de escolher produtos que ofereçam conforto sem sobrecarregar a pele.

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“O mais importante é observar os sinais e ajustar o skincare quando necessário. Texturas mais leves ou mais cremosas, por exemplo, podem ser escolhidas conforme as necessidades de hidratação da pele, sem deixar de lado o conforto”, afirma.

Limpeza sem excessos

A limpeza facial ajuda a remover impurezas, poluição, suor e resíduos de protetor solar, mas precisa ser feita sem comprometer a barreira cutânea. Lavar o rosto repetidamente ou utilizar produtos muito agressivos pode provocar ressecamento, irritação e sensação de repuxamento.

“Mesmo nos dias mais quentes, quando a transpiração aumenta, não é necessário lavar o rosto várias vezes. O excesso de limpeza pode remover a proteção natural da pele e favorecer ressecamento e desconforto”, explica a dermatologista.

A escolha do sabonete também deve considerar as características da pele. Produtos destinados a peles secas ou sensibilizadas podem priorizar uma limpeza mais suave, enquanto fórmulas para peles mistas e oleosas ajudam a remover o excesso de sebo sem provocar ressecamento.

Ajuste a textura do hidratante ao clima

A hidratação é importante tanto nos dias quentes quanto nos períodos de queda de temperatura. A diferença pode estar na textura e na composição do produto escolhido.

Em dias quentes, géis e séruns costumam proporcionar uma sensação mais leve, especialmente para quem tem pele oleosa. Já em períodos frios, com vento ou exposição frequente ao ar-condicionado, hidratantes mais cremosos podem ajudar a reduzir a perda de água e a sensação de ressecamento.

A escolha, porém, não depende apenas do clima. O tipo de pele e a resposta individual aos produtos também devem ser considerados. Uma pele oleosa pode apresentar desidratação, assim como uma pele seca pode precisar de cuidados adicionais mesmo em dias quentes.

Aposte em ativos multifuncionais

Alguns ingredientes podem contribuir para diferentes necessidades da pele. A niacinamida, também conhecida como vitamina B3, auxilia na manutenção da barreira cutânea e pode ajudar a regular a oleosidade. Já a vitamina B5, ou pantenol, é utilizada em formulações hidratantes e contribui para o conforto da pele.

“São ativos versáteis que podem se adaptar a diferentes necessidades e clima”, afirma a especialista.

A inclusão desses ingredientes deve considerar a formulação do produto e a tolerância da pele. Também não é necessário combinar muitos ativos de uma só vez: uma rotina simples, com produtos adequados às necessidades individuais, pode ser suficiente para manter os cuidados diários.

Reduza a intensidade da rotina se a pele ficar sensível

Vermelhidão, ardência, descamação e sensação de repuxamento podem indicar que a pele está sensibilizada. Nessas situações, vale rever o uso de esfoliantes e a combinação de produtos com ação intensa, evitando acrescentar vários ativos ao mesmo tempo.

Se a irritação persistir, a orientação é procurar um dermatologista para avaliar a causa e indicar os cuidados adequados.

Mantenha o protetor solar na rotina

Mesmo quando o céu está nublado ou as temperaturas estão mais amenas, a proteção solar continua importante. A radiação ultravioleta pode atingir a pele ao longo do ano, por isso o uso diário de protetor solar deve ser mantido, com reaplicação conforme as orientações do produto e o nível de exposição.

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O cuidado deve ser associado a outras medidas, como evitar a exposição solar intensa e utilizar acessórios de proteção quando necessário. A rotina de skincare pode variar conforme o clima, mas a proteção solar não deve ser deixada de lado.