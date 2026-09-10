Nova tendência de skincare, ‘scalp care’ ganha espaço e muda a forma de cuidar dos cabelos; conheça

O couro cabeludo possui glândulas sebáceas, folículos, vasos sanguíneos e uma microbiota própria, além de funcionar como uma barreira de proteção. Por isso, alterações nessa área podem se refletir na aparência e na qualidade dos cabelos. A frequência de lavagem não precisa ser igual para todo mundo, já que características específicas de cada pessoa influenciam essa necessidade. Foto: Reprodução/Magnific