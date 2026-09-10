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Nova tendência de skincare, ‘scalp care’ ganha espaço e muda a forma de cuidar dos cabelos; conheça
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A lógica é semelhante a dos cuidados faciais, já que o couro cabeludo também é uma área de pele e pode apresentar oleosidade, descamação e processos inflamatórios. Com base nisso, a indústria de cosméticos da Coreia do Sul apostou uma categoria própria, com séruns, tônicos e esfoliantes que podem conter ingredientes como cafeína, vitaminas e peptídeos. Foto: Reprodução/Magnific
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Determinados produtos contam com aplicadores específicos para facilitar a aplicação diretamente na raiz. A condição do couro cabeludo tem relação com a qualidade dos fios, mas a popularização desses produtos não significa que eles sejam capazes de combater a queda de cabelo. Foto: Reprodução/Magnific
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Ainda faltam evidências científicas robustas que sustentem essa finalidade para os cosméticos de scalp care. A perda capilar pode estar associada a fatores genéticos, alterações hormonais, deficiências nutricionais ou doenças que afetam o couro cabeludo, e o tratamento depende dessas diferentes origens do problema. Foto: Pexels/Towfiqu barbhuiya
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Por isso, a principal contribuição da tendência está em reforçar que os cuidados com os cabelos começam pela região onde os fios nascem. Quando a queda persiste, a recomendação é procurar um dermatologista para identificar a causa e indicar o tratamento adequado. Foto: Teslariu Mihai/Unsplash
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No Brasil, a proposta já ganhou espaço em clínicas e salões, com produtos e protocolos voltados ao controle da oleosidade, descamação e inflamações, fatores que podem afetar a saúde dos fios. Entre as novidades está o "Head Spa", ritual de origem japonesa que combina limpeza do couro cabeludo, tratamentos capilares, massagem e aromaterapia. Foto: Magnific/prostooleh
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O couro cabeludo possui glândulas sebáceas, folículos, vasos sanguíneos e uma microbiota própria, além de funcionar como uma barreira de proteção. Por isso, alterações nessa área podem se refletir na aparência e na qualidade dos cabelos. A frequência de lavagem não precisa ser igual para todo mundo, já que características específicas de cada pessoa influenciam essa necessidade. Foto: Reprodução/Magnific
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Outro ponto importante é diferenciar cuidados cosméticos de tratamentos médicos. Caspa persistente, coceira intensa, vermelhidão, feridas, dor ou queda significativa dos fios podem indicar problemas que exigem avaliação profissional. Nesses casos, simplesmente aumentar a quantidade de produtos ou realizar procedimentos estéticos não resolve necessariamente a causa. Foto: Reprodução/Magnific
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