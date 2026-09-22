Primavera começa nesta terça-feira (22/9): como cuidar da pele na temporada

A chegada da primavera costuma ser acompanhada por dias mais quente e maior exposição ao sol. E para manter a pele saudável durante a temporada de calor, é preciso aprimorar os cuidados. Prepará-la com antecedência, mantendo uma rotina de hidratação, proteção solar, associada a hábitos saudáveis, pode ajudar a preservar a saúde e o equilíbrio da pele durante os meses mais quentes.

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Segundo dados da Euromonitor, a categoria de skincare movimentou R$ 22,4 bilhões no Brasil em 2025. Mas, diante de tantas opções de produtos, ativos e etapas, como construir uma rotina adequada, especialmente quando as temperaturas começam a subir? Para ajudar a responder essa pergunta, a dermatologista Vanessa Perusso, a convite da Helioderm, preparou um guia de cuidados para ajudar a manter a pele protegida durante a primavera e toda a temporada de calor.

Proteção solar não é só no verão

De modo geral, há uma preocupação maior com o corpo durante o verão, que inclui a aparência da pele. Porém, assim como qualquer outro processo, os cuidados devem acontecer de forma antecipada e de maneira continua. É o caso da proteção solar, que muitas vezes fica esquecida durante a temporada de frio, mas que deve fazer parte da rotina de skincare durante todo o ano, inclusive nos dias nublados.

“Para manter a pele saudável, protegida e com aquele aspecto de viço, o uso diário do protetor solar é indispensável em qualquer estação, já que a exposição à radiação ultravioleta acontece diariamente”, Vanessa.

Durante os dias quentes, esse cuidado deve ser reforçado. “A exposição solar é mais frequente e constante, o sol costuma ser mais forte, a gente sua com mais frequência. Então a aplicação e reaplicação deve ser mais frequente”, alerta.

A dermatologista explica que optar por FPS acima de 30 é o recomendável, mas peles muito claras ou pessoas que possuem algum tipo de condição especial na derme, deve apostar em opções ainda mais altas. “O mercado possui opções com FPS cada vez maiores, que ampliam o nível de proteção. No entanto, é importante lembrar que a reaplicação continua sendo fundamental para manter a pele protegida ao longo do dia”, destaca.

Skincare multifuncional

A rotina de cuidados com a pele deve ser ajustada de acordo com as necessidades de cada pessoa. “O primeiro passo é manter uma limpeza adequada, que ajuda a remover impurezas, controlar a oleosidade e preparar a pele para receber os próximos produtos” explica Vanessa.

Segundo a especialista, a melhor opção na sequência é a hidratação da derme. “Essa é uma etapa essencial para preservar o equilíbrio da pele.”

Não é necessário ter um único produto para representar cada etapa da rotina, sendo possível unificar diferentes cuidados em fórmulas multifuncionais. “Vale apostar em produtos que unem praticidade e diferentes benefícios em uma única fórmula”, comenta.

Nesse sentido, formatos mais práticos, como os produtos em bastão, também podem facilitar a rotina de cuidados, principalmente por serem fáceis de transportar e aplicar ao longo do dia. “A praticidade é uma aliada para manter os cuidados de forma consistente, especialmente quando precisamos reaplicar algum produto durante a rotina. E o mercado oferece praticamente todos os produtos para um skincare perfeito no formato bastão”, complementa.

Hidratação e alimentação fazem diferença

Além do skincare, alguns hábitos devem começar de dentro para fora para que a pele se mantenha saudável durante todo o ano.

A especialista alerta que manter uma boa hidratação e uma alimentação equilibrada também são importantes para a saúde e o aspecto da pele, contribuindo para um visual mais viçoso e saudável. “A ingestão adequada de água e uma alimentação rica e variada ajudam o organismo a funcionar melhor e também refletem na pele”, destaca.

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