Além do tom: cinco benefícios do protetor solar com cor

Com a rotina cada vez mais corrida, produtos multifuncionais ganham espaço entre os consumidores que buscam praticidade sem renunciar aos cuidados com a pele.

Nesse contexto, o protetor solar com cor se tornou um dos queridinhos do necessaire por reunir diferentes benefícios em um único produto. Além de uniformizar o tom da pele, ele pode contribuir para a proteção diária e complementar a rotina de cuidados.

Para explicar por que esse produto vem conquistando cada vez mais adeptos, a dermatologista Vanessa Perusso, convidada pela Helioderm Dermocosméticos, destaca cinco benefícios do protetor solar com cor. Confira:

1. Proteção contra raios UVA e UVB

O principal benefício do protetor solar com cor continua sendo a proteção diária contra os danos causados pela radiação solar. “A exposição aos raios UVA e UVB está diretamente relacionada ao envelhecimento precoce da pele, ao surgimento de manchas e ao aumento do risco de câncer de pele. Por isso, o uso diário do protetor solar é indispensável em qualquer rotina de cuidados”, explica Vanessa.

2. Mais praticidade para a rotina

Ao unir proteção solar e cobertura em um único passo, o protetor solar com cor simplifica a rotina sem comprometer a eficácia dos cuidados. “É uma alternativa prática para quem busca otimizar o tempo, mas não abre mão da proteção diária”, destaca a especialista.

3. Uniformização imediata

A presença de pigmentos proporciona um efeito visual instantâneo, ajudando a suavizar pequenas imperfeições. “O produto auxilia no disfarce de vermelhidões, manchas e diferenças de tonalidade, promovendo uma aparência mais uniforme e saudável logo após a aplicação”, afirma Vanessa. O resultado é uma pele com aspecto naturalmente mais homogêneo, sem a necessidade de uma maquiagem completa.

4. Cobertura leve com aspecto natural

Diferentemente de alguns produtos de maquiagem com cobertura mais intensa, os protetores solares com cor costumam oferecer um acabamento leve e confortável para o uso diário. Isso permite valorizar a aparência natural da pele sem sensação de peso, tornando o produto uma opção versátil para diferentes ocasiões e tipos de pele.

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5. Mais facilidade para manter a proteção diária

Ao reunir proteção solar e cobertura em um único produto, o protetor com cor torna a rotina mais prática e funcional. “Quando o protetor solar se encaixa facilmente nos hábitos diários, as chances de manter o uso contínuo aumentam. Essa constância é fundamental para garantir os benefícios da proteção ao longo do tempo”, diz a dermatologista.