A importância sobre o uso diário do protetor solar, mesmo em ambientes internos ou em dias nublados, tem sido cada vez mais entendida e absorvida pela população, já que hoje temos mais acesso às informações sobre os riscos causados pela falta do uso diário de uma boa proteção solar.

Porém, em algumas ocasiões, o protetor solar pode esfarelar ao ser utilizado e isso pode prejudicar tanto sua eficácia, quanto a autoestima de quem aplicou o produto. Por esse motivo, Maurizio Pupo, farmacêutico especialista em cosmetologia e CEO da Ada Tina, traz alguns mitos e verdades sobre a aplicação e esfarelamento do protetor solar.

“O esfarelamento do protetor solar ocorre apenas devido à má qualidade do produto”

MITO! Embora a qualidade do produto possa desempenhar um papel importante, o esfarelamento pode ocorrer por uma variedade de razões, como a aplicação incorreta, a incompatibilidade com outros produtos cosméticos ou até mesmo a reação com a própria pele.

“Não são todos os protetores solares que esfarelam”

VERDADE! Isso pode ocorrer em alguns produtos por conta de sua fórmula, já que algumas formulações podem minimizar ou eliminar completamente o esfarelamento.

“O esfarelamento do protetor solar só ocorre quando você aplica maquiagem sobre ele”

MITO! Embora aplicar maquiagem sobre o protetor solar possa aumentar o risco de esfarelamento, isso também pode ocorrer quando o protetor solar é usado sozinho, especialmente, se a formulação do produto não for adequada para o seu tipo de pele.

“O esfarelamento do protetor solar é inofensivo”

MITO! O esfarelamento do protetor solar pode não apenas tornar a aplicação do produto mais difícil e inconveniente, mas, também, pode comprometer a eficácia da proteção solar, deixando áreas da pele desprotegidas contra os danos causados pelos raios UV.

“A quantidade de protetor solar aplicada pode afetar o esfarelamento”

VERDADE! Aplicar uma quantidade excessiva de protetor solar pode aumentar o risco de esfarelamento, especialmente, se o produto não for absorvido completamente pela pele. No caso dos protetores solares da Ada Tina, a quantidade indicada é de apenas 1 grama, o equivalente a um dedo de protetor solar na área do rosto.

“Alguns tipos de pele podem ser mais propensos a experimentar esfarelamento do protetor solar do que outros”

VERDADE! Peles oleosas, por exemplo, podem ter mais dificuldade em encontrar um protetor solar que não esfarele, devido à interação entre os óleos naturais da pele e a formulação do produto.

“A temperatura ambiente não afeta o esfarelamento do protetor solar”

MITO! A temperatura ambiente pode influenciar o esfarelamento do protetor solar, principalmente em climas quentes. Em temperaturas mais altas, alguns ingredientes do protetor solar podem ficar mais propensos a se acumular e esfarelar.

“Usar um primer antes do protetor solar pode evitar o esfarelamento”

MITO! Um primer pode ajudar a criar uma superfície suave e uniforme para aplicar o protetor solar, o que pode reduzir o esfarelamento. No entanto, é importante escolher um primer que seja compatível com o protetor solar para evitar reações adversas que possam contribuir para o esfarelamento.

“O esfarelamento pode acontecer logo depois da aplicação e ao longo do dia”

VERDADE! Por mais que o esfarelamento seja mais comum logo após a aplicação, ele também pode ocorrer ao longo do dia, principalmente se a pele estiver suada ou se estiver produzindo óleo em excesso.

“Protetores solares minerais não esfarelam”

MITO! Embora os protetores solares minerais geralmente tenham uma textura mais suave e sejam menos propensos a esfarelar do que os protetores solares químicos, ainda é possível que eles esfarelem, especialmente, se não forem aplicados corretamente ou se houver incompatibilidade com outros produtos aplicados sobre eles.

“Massagear o rosto durante a aplicação do protetor solar pode esfarelar”

VERDADE! Protetor solar não deve ser massageado em sua aplicação, pois o intuito deste produto é que ele fique na superfície da pele, diferente de um sérum, quando a penetração do ativo auxilia no seu efeito (e, no caso da aplicação de um sérum, a massagem é indicada). Além disso, a fricção gerada pela massagem durante a aplicação do protetor solar pode causar esfarelamento, principalmente, se combinado com demais exemplos citados acima.

Má qualidade do produto?

“Como vimos, existem muitos motivos que podem causar o esfarelamento de um protetor solar e isso, nem sempre, significa que o produto é de má qualidade. Na maioria dos casos, o esfarelamento ocorre por aplicação incorreta, interferência de outros produtos já aplicados na pele, reação química com os óleos naturais da pele, além do excesso de produto”, explica o farmacêutico.

“Por isso, é de extrema importância não apenas ter consciência de que o protetor solar deve ser aplicado diariamente, mas, também, saber escolher o produto adequado para o seu tipo de pele, além de evitar combinações com outros produtos que possam causar incompatibilidade”, ressalta o especialista.