Ator interpreta um menino no cinema e, anos depois, reencontra colega de elenco com uma nova carreira: sua profissão reúne menos de 2.000 pessoas

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O público ainda reconhece o rosto do personagem Mimi-Siku, figura marcante do filme "Um Índio na Cidade", lançado em 1994. Anos após participar de uma das produções francesas mais populares daquela época, Ludwig Briand adotou um rumo totalmente diferente para a sua vida.

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Convidado por Thierry Lhermitte para uma edição do programa "Legend", veiculada no domingo, 18 de outubro, o ex-ator mirim detalhou sua realidade atual. Longe das gravações, Briand reside em Basse-Terre, na comarca de Guadalupe, onde atua no funcionalismo público.

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Atuação no sistema judiciário

Briand exerce o cargo de diretor de serviços de cartório judicial e também coordena a gestão de informática em toda a jurisdição do tribunal de apelação de Basse-Terre. O posto corresponde ao antigo título de escrivão-chefe, uma ocupação pouco conhecida do grande público, mas fundamental ao funcionamento das instituições judiciais.

Na França, essa profissão reúne cerca de 1.600 servidores distribuídos em quase 900 jurisdições. Os funcionários, inseridos nas categorias funcionais A ou A+, exercem atribuições de liderança:

direção dos serviços de cartório em tribunais judiciais e cortes de apelação;

coordenação direta do trabalho de escrivães e funcionários administrativos;

participação ativa no gerenciamento de orçamentos e recursos humanos.

A atividade principal do profissional exige competências organizacionais e administrativas distantes da rotina cinematográfica. Antes de chegar à função de chefia e se mudar para Guadalupe, Briand concluiu a faculdade de Direito e trabalhou como escrivão.

Teatro amador e memórias do cinema

Mesmo afastado das câmeras, Briand preservou o interesse pela interpretação artística. Ao conversar com Thierry Lhermitte sobre o distanciamento das telas, declarou: "não estou mais no cinema, mas continuo fazendo teatro também como amador".

Décadas após as filmagens de "Um Índio na Cidade", Briand ainda preserva recordações do trabalho e dos profissionais que o acompanharam. Quando questionado sobre a orientação mais marcante recebida do antigo colega de cena, respondeu: "ser simples e permanecer você mesmo".

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O profissional elogiou a conduta de Lhermitte no set de filmagem, classificando o colega como alguém acessível e muito humano. Briand explicou que a carreira artística costuma projetar uma postura fria em pessoas constantemente requisitadas, impressão que não condiz com o comportamento apresentado por Lhermitte.