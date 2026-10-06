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Banho de Erva Doce: Paz Interior e Tranquilidade

O Sal de Banho de Erva Doce promove paz de espírito além de proteger contra o mau olhado e energias negativas. Leia mais sobre o seu poder aqui.

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Repórter
06/10/2026 23:35

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Banho de Erva Doce: Paz Interior e Tranquilidade
Banho de Erva Doce: Paz Interior e Tranquilidade crédito: Wemystic
O banho de Erva Doce oferece um poderoso efeito calmante, promovendo paz de espírito e serenidade. Além de afastar vibrações negativas, a erva é amplamente conhecida por suas propriedades contra o mau-olhado e a inveja. Os benefícios da Erva Doce, assim como da Erva Cidreira, são valorizados ao redor do mundo e atravessam gerações. Embora seu uso mais comum seja em chás e infusões, o banho com essa erva também possui efeitos transformadores.

Benefícios do Banho de Erva Doce

O banho de Erva Doce auxilia no relaxamento profundo, trazendo equilíbrio aos centros energéticos e fortalecendo a autoconfiança. Sua ação tranquilizante nos deixa mais leves, aumentando a sensação de bem-estar, alegria e esperança.

Como utilizar o Banho de Erva Doce

Antes de iniciar o banho, acenda um Incenso para Purificação para limpar energeticamente o ambiente e potencializar os efeitos do ritual.

No chuveiro:

  1. Ferva 1 litro de água e deixe esfriar até ficar em uma temperatura agradável.
  2. Adicione um punhado de Erva Doce à água. Pode ser a erva fresca ou desidratada.
  3. Tome seu banho de higiene habitual. Desligue o chuveiro e, com respirações profundas, jogue a mistura do pescoço para baixo, visualizando as energias negativas sendo lavadas do seu corpo.

Na banheira:

  1. Após o banho de higiene, encha a banheira com água quente.
  2. Coloque um punhado de Erva Doce e aguarde alguns minutos para que a água absorva bem a erva.
  3. Entre na banheira e relaxe, sem mergulhar a cabeça. Feche os olhos e respire profunda e lentamente enquanto visualiza a limpeza energética acontecendo.

Finalização

Ao terminar, seque-se delicadamente com uma toalha macia, permitindo que a paz e o relaxamento permaneçam em você. Agradeça ao universo pela sensação de renovação e equilíbrio proporcionada pelo banho. Dica especial: Para potencializar ainda mais seus efeitos, deixe o recipiente onde armazena a sua Erva Doce em contato com uma Pedra Ametista por algumas horas antes do uso. Saiba mais:

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