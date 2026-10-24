Antes do segundo turno, confira 5 filmes marcantes sobre política e transformação social

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (APAN) selecionou cinco produções audiovisuais que mostram como as decisões políticas afetam a população. Disponíveis na plataforma Todesplay, as obras abordam racismo, representatividade feminina, políticas afirmativas e engajamento coletivo, ressaltando que a política ultrapassa disputas nas urnas.

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As narrativas destacam direitos conquistados, desigualdades existentes e a participação social na criação de políticas públicas. A seleção aborda a inserção nas universidades e manifestações populares para refletir sobre o acesso a oportunidades, a ocupação de espaços decisórios e os efeitos das escolhas coletivas.

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"Quantos eram pra tá" (2018): o documentário apresenta a vivência de jovens negros no ensino superior durante a expansão das ações afirmativas. A obra trata de conquistas, pertencimento e resistência, avaliando o papel das cotas raciais para democratizar a educação e combater desigualdades históricas.

"A pedra" (2019): o documentário expõe três trajetórias focadas no enfrentamento ao racismo. O filme destaca conquistas e desafios da luta antirracista, sobretudo na educação, ressaltando a relevância da resistência na busca por uma sociedade igualitária.

“Àprova" (2020): a mobilização coletiva voltada à implementação de ações afirmativas na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) orienta o documentário. A produção documenta o movimento que levou à aprovação das cotas étnico-raciais em 2017, evidenciando a união social para expandir vagas na instituição pública.

"Voces de Mujeres en el Decenio" (2022): a obra evidencia a atuação feminina na esfera política. O filme analisa representatividade, liderança e dificuldades na ocupação de cargos de poder, apontando a importância das vozes de mulheres na formação de um espaço democrático.

"2013/2020" (2022): o documentário compara as jornadas de 2013 com os atos populares de 2020 no Amapá, desencadeados por reflexos da privatização energética. O enredo discute mobilização popular, acesso a serviços fundamentais e divergências políticas recentes no país.

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