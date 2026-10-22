Novo estudo consultivo da TOURISE e da LIONS revela como a criatividade gera uma vantagem comercial para o crescimento dos destinos

A TOURISE, principal plataforma mundial voltada a moldar o futuro do turismo ao redor do globo, divulgou hoje o relatório IDEAS That Travel, elaborado em colaboração com a LIONS Advisory. O estudo aponta que, embora a busca por viagens esteja em alta, as marcas de turismo enfrentam concorrência por atenção em um ambiente mais fragmentado, impulsionado pelas redes sociais e intermediado pela IA, no qual a visibilidade por si só já não basta para garantir a preferência e o crescimento.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261021260210/pt/

“Os viajantes estão descobrindo destinos com mais antecedência e por meio de mais canais do que nunca, desde redes sociais e criadores de conteúdo até comunidades e ferramentas de IA. Isso eleva o nível de exigência para as marcas do setor de turismo. Criatividade, diferenciação e confiança estão se tornando fatores centrais para atrair a atenção, conquistar a preferência e manter a relevância dos destinos ao longo de toda a jornada do viajante”, afirmou Sua Excelência Ahmed Al Khateeb, ministro do Turismo da Arábia Saudita e presidente da TOURISE.

O relatório IDEAS That Travel tem como base uma pesquisa online realizada em dezembro de 2025 com 8.374 consumidores de 13 mercados que viajaram para o exterior nos 12 meses anteriores, além de entrevistas detalhadas com líderes internacionais do setor e da análise de pesquisas de marketing e estudos de caso da LIONS.

Entre os entrevistados, estão: Tony Fernandes, CEO da Capital A e cofundador da AirAsia; David Droga, vice-presidente da Accenture; Gonzalo Brujó, CEO e presidente global da Interbrand; e Joanne Chehab, diretora de Soluções de Negócios Globais para a região MENA na ByteDance/TikTok.

A oportunidade é significativa, porém a concorrência também é. 39% dos viajantes esperam viajar mais nos próximos 12 meses do que viajaram no ano anterior, com esse índice atingindo 51% entre a Geração Z e 47% entre a Geração Y. No entanto, o marketing turístico enfrenta dificuldades para se manter memorável e diferenciado: 60% dos viajantes afirmam que os anúncios de viagens parecem idênticos, 43% têm dificuldade em distinguir as marcas do setor e 50% não conseguem se lembrar do último anúncio de turismo que viram, enquanto outros 7% estão indecisos.

Paralelamente, 55% dos viajantes já utilizam a IA para planejar férias e 62% esperam empregá-la com mais frequência ao longo do ano que vem. O relatório defende que o crescimento futuro dependerá de as marcas construírem relevância antes que os viajantes entrem no funil de reservas, além de fazerem isso de maneira consistente tanto na descoberta orientada por pessoas quanto na guiada por IA.

“A criatividade é uma vantagem comercial”, declarou Paul Coxhill, diretor operacional e presidente da LIONS. “Inúmeros estudos empíricos comprovam o papel da criatividade no crescimento dos negócios. O setor de turismo representa um terreno fértil para a eficácia criativa. Poucas categorias tratam de forma tão direta com emoção, experiência e memória. Entretanto, nos últimos anos, esse segmento passou por transformações profundas na maneira como as pessoas descobrem, reservam e interagem com os destinos. Ao mesmo tempo que a demanda cresce, a concorrência e a complexidade também aumentam.”

O relatório também aponta um desafio crescente em termos de visibilidade. Os gastos globais com publicidade nos setores de viagens e transporte se recuperaram, alcançando US$ 32,4 bilhões em 2025, segundo estimativas, mas a participação da categoria no mercado permanece abaixo dos níveis pré-pandêmicos. Para recuperar a participação de 3%, os investimentos precisariam chegar a US$ 43,4 bilhões até 2027, o que representaria um acréscimo de US$ 11 bilhões em dois anos. O relatório ressalta que a solução não consiste simplesmente em aumentar os gastos, mas em direcionar os investimentos de forma mais estratégica para ambientes impulsionados pelas redes sociais, por criadores de conteúdo, vídeos e entretenimento, nos quais o desejo de viajar é cada vez mais despertado.

Diante desse cenário, o relatório IDEAS That Travel estabelece uma estrutura prática para marcas do setor, fundamentada em cinco fatores-chave de eficácia: Investimento, Diferencial, Engajamento, Autenticidade e Integridade. Juntos, esses pilares pretendem ajudar as marcas a conquistar visibilidade, desenvolver associações memoráveis, atrair atenção por meio da narrativa, consolidar a confiança por meio de experiências confiáveis e conectar a jornada do cliente do físico ao digital.

Estudos de caso da Airbnb, Tourism Australia, Visit Sweden, Visit North Carolina e Southwest Airlines mostram como esses princípios podem ser aplicados na prática. O relatório conclui que as marcas de turismo melhor posicionadas para o crescimento futuro não apenas competirão por reservas, mas também por atenção e relevância cultural. Elas conectarão narrativas, criadores, inteligência artificial, mídia e a experiência vivida em um único sistema coerente.

O relatório completo já está disponível em TOURISE.com.

Sobre a TOURISE

A TOURISE é a principal plataforma mundial para redefinir e moldar o futuro do turismo.

Com o apoio do Ministério do Turismo da Arábia Saudita, a primeira edição da TOURISE Summit aconteceu de 11 a 13 de novembro de 2025 em Riad. A TOURISE reuniu visionários dos setores governamental, empresarial, de investimento, turismo e tecnologia para apresentar iniciativas de alto impacto e acordos transformadores que irão redefinir o setor e construir um turismo sustentável, equitativo e voltado para o futuro.

Uma plataforma disponível o ano todo, a TOURISE reúne líderes que compartilham a visão de moldar a economia do turismo. É aqui que os próximos 50 anos do turismo serão construídos.

Para informações adicionais sobre a TOURISE, acesse www.TOURISE.com.

Sobre a LIONS Advisory

A LIONS Advisory, unidade de consultoria da LIONS, auxilia líderes de marketing ambiciosos a consolidar o marketing como um motor de crescimento para o negócio por meio de pesquisa, benchmarking, estratégia e eficácia criativa. A LIONS é parte da Informa plc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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