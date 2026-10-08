Minas ganha destaque entre os destinos mais procurados no feriadão

Minas Gerais está entre os estados que mais chamam a atenção dos viajantes para o feriado de 12 de outubro. Belo Horizonte aparece em segundo lugar no ranking nacional dos destinos mais procurados para o período e registrou um salto de 166% na busca por passagens rodoviárias em comparação com o mesmo período de 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O levantamento foi realizado pelo Buszap, plataforma de venda de passagens rodoviárias 100% via WhatsApp, a partir das buscas feitas entre 1º de julho e 30 de setembro de 2026. Foram consideradas viagens com embarque entre os dias 9 e 12 de outubro.

No ranking nacional, São Paulo ocupa a primeira posição, seguida por Belo Horizonte, Belém, Rio de Janeiro e Guarapari. O crescimento da procura por viagens rodoviárias para o feriado chegou a 47% em relação ao ano passado.

Belo Horizonte em alta







Vista da Lagoa da Pampulha e também o pôr do sol estão incluídos na atividade "Casa 360º", na Casa do Baile, nesta sexta-feira Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press





O desempenho da capital mineira chama atenção no levantamento. Com aumento de 166% na procura, Belo Horizonte aparece à frente de importantes destinos turísticos e grandes capitais brasileiras.

Além de ser um dos principais centros urbanos do país, a capital funciona como porta de entrada para uma série de roteiros pelo estado, que reúne cidades históricas, destinos de natureza, gastronomia e experiências culturais.

A força de Minas também pode ser percebida na movimentação de passageiros que escolhem a capital como destino durante o feriado, período tradicionalmente associado a viagens curtas e escapadas de fim de semana.

Capitais e destinos de praia dividem as preferências

O ranking dos dez destinos mais procurados para o feriado reúne diferentes perfis de viagem:



São Paulo (SP)

Belo Horizonte (MG)

Belém (PA)

Rio de Janeiro (RJ)

Guarapari (ES)

Curitiba (PR)

Vitória (ES)

Cabo Frio (RJ)

Salvador (BA)

São Luís (MA)



A presença de Belo Horizonte em segundo lugar mostra a força da capital mineira entre os destinos escolhidos para o período. O resultado também reforça a importância do transporte rodoviário para viagens de curta e média distância.

Mineiros e turistas antecipam a viagem















Entre tantas belezas de BH, a vista do pôr do Sol do mirante do Parque das Mangabeiras é de tirar o fôlego Gladyston Rodrigues/EM















A orla da Lagoa da Pampulha terá trecho da avenida reservado para lazer e esporte aos sábados Leandro Couri / EM















Lazer é o principal motivo de viagem à capital mineira Edésio Ferreira/EM/D.A.Press















Vista do céu desta sexta-feira (25) no bairro Buritis, em Belo Horizonte Vera Schmitz/EM/D. A Press















Vista da Lagoa da Pampulha e também o pôr do sol estão incluídos na atividade "Casa 360º", na Casa do Baile, nesta sexta-feira Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press















A orla da Lagoa da Pampulha convida corredores a desfrutar de percursos planos e paisagens inspiradoras em Belo Horizonte. Pexels/ Jerson Martins















Título da Unesco atrai turistas e dita o ritmo de investimentos nos 83 anos da Pampulha Edesio Ferreira/EM/D.A Press















Capital mineira terá domingo nublado, segundo a Defesa Civil Leandro Couri/EM/D.A Press















A Praça do Papa, no bairro Mangabeiras, é um dos principais cartões postais de Belo Horizonte Gladyston Rodrigues/EM









Voltar

Próximo















Outro dado revelado pelo levantamento é que os passageiros estão planejando as viagens com mais antecedência. Em 2026, metade das buscas foi realizada pelo menos 21 dias antes da data pretendida para o embarque. No ano passado, esse intervalo era de 18 dias.

Os viajantes também querem aproveitar cada minuto do feriado: 54% das viagens pesquisadas têm partida na sexta-feira, 9 de outubro, véspera do fim de semana prolongado.

Para Victor Coutinho, CEO e cofundador do Buszap, o comportamento mostra que os passageiros estão mais atentos ao planejamento para encontrar melhores opções de horários e destinos.

“Temos observado que os passageiros estão cada vez mais atentos ao planejamento antecipado da viagem, buscando garantir melhores opções de horários e destinos. Os dados mostram uma procura diversificada, com destaque tanto para grandes capitais, como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, quanto para destinos de praia, como Guarapari e Cabo Frio”, afirma.

Minas como destino de viagem

O desempenho de Belo Horizonte acompanha um movimento mais amplo de valorização das viagens pelo estado. Para quem parte de diferentes regiões do país, a capital mineira pode ser tanto o destino final quanto o ponto de partida para conhecer cidades históricas, serras, cachoeiras, destinos gastronômicos e municípios do interior.

Com o feriado prolongado, Minas Gerais aparece, assim, no mapa das viagens rodoviárias do país, tendo Belo Horizonte como um dos principais polos de atração de passageiros.

Sobre o Buszap

O Buszap é uma plataforma digital especializada na venda de passagens rodoviárias pelo WhatsApp. Criada em 2021 pela Magva Tecnologia, a empresa oferece uma jornada de compra e pagamento realizada integralmente pelo aplicativo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A companhia atua nos modelos B2B, por meio do licenciamento de sua tecnologia para empresas de transporte, e B2C, com um marketplace que conecta passageiros a milhares de destinos. O Buszap trabalha com empresas de transporte regulamentadas.