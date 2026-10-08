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BH como hub de destinos

Minas ganha destaque entre os destinos mais procurados no feriadão

Belo Horizonte registra alta de 166% na procura por passagens de ônibus, segundo levantamento do Buszap

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Carlos Altman
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Carlos Altman
Repórter
08/10/2026 16:21

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Lazer é o principal motivo de viagem à capital mineira
Lazer é o principal motivo de viagem à capital mineira crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Minas Gerais está entre os estados que mais chamam a atenção dos viajantes para o feriado de 12 de outubro. Belo Horizonte aparece em segundo lugar no ranking nacional dos destinos mais procurados para o período e registrou um salto de 166% na busca por passagens rodoviárias em comparação com o mesmo período de 2025.

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O levantamento foi realizado pelo Buszap, plataforma de venda de passagens rodoviárias 100% via WhatsApp, a partir das buscas feitas entre 1º de julho e 30 de setembro de 2026. Foram consideradas viagens com embarque entre os dias 9 e 12 de outubro.


No ranking nacional, São Paulo ocupa a primeira posição, seguida por Belo Horizonte, Belém, Rio de Janeiro e Guarapari. O crescimento da procura por viagens rodoviárias para o feriado chegou a 47% em relação ao ano passado.



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Belo Horizonte em alta



Foto mostra área externa da Casa do Baile em dia ensolarado, com a Lagoa da Pampulha ao fundo

Vista da Lagoa da Pampulha e também o pôr do sol estão incluídos na atividade "Casa 360º", na Casa do Baile, nesta sexta-feira Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press


O desempenho da capital mineira chama atenção no levantamento. Com aumento de 166% na procura, Belo Horizonte aparece à frente de importantes destinos turísticos e grandes capitais brasileiras.


Além de ser um dos principais centros urbanos do país, a capital funciona como porta de entrada para uma série de roteiros pelo estado, que reúne cidades históricas, destinos de natureza, gastronomia e experiências culturais.


A força de Minas também pode ser percebida na movimentação de passageiros que escolhem a capital como destino durante o feriado, período tradicionalmente associado a viagens curtas e escapadas de fim de semana.


Capitais e destinos de praia dividem as preferências


O ranking dos dez destinos mais procurados para o feriado reúne diferentes perfis de viagem:



  1. São Paulo (SP)

  2. Belo Horizonte (MG)

  3. Belém (PA)

  4. Rio de Janeiro (RJ)

  5. Guarapari (ES)

  6. Curitiba (PR)

  7. Vitória (ES)

  8. Cabo Frio (RJ)

  9. Salvador (BA)

  10. São Luís (MA)


A presença de Belo Horizonte em segundo lugar mostra a força da capital mineira entre os destinos escolhidos para o período. O resultado também reforça a importância do transporte rodoviário para viagens de curta e média distância.


Mineiros e turistas antecipam a viagem






Entre tantas belezas de BH, a vista do pôr do Sol do mirante do Parque das Mangabeiras é de tirar o fôlego-Gladyston Rodrigues/EM


Entre tantas belezas de BH, a vista do pôr do Sol do mirante do Parque das Mangabeiras é de tirar o fôlego Gladyston Rodrigues/EM




A orla da Lagoa da Pampulha terá trecho da avenida reservado para lazer e esporte aos sábados-Leandro Couri / EM


A orla da Lagoa da Pampulha terá trecho da avenida reservado para lazer e esporte aos sábados Leandro Couri / EM




Lazer é o principal motivo de viagem à capital mineira-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press


Lazer é o principal motivo de viagem à capital mineira Edésio Ferreira/EM/D.A.Press




Vista do céu desta sexta-feira (25) no bairro Buritis, em Belo Horizonte-Vera Schmitz/EM/D. A Press


Vista do céu desta sexta-feira (25) no bairro Buritis, em Belo Horizonte Vera Schmitz/EM/D. A Press




Vista da Lagoa da Pampulha e também o pôr do sol estão incluídos na atividade


Vista da Lagoa da Pampulha e também o pôr do sol estão incluídos na atividade "Casa 360º", na Casa do Baile, nesta sexta-feira Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press




A orla da Lagoa da Pampulha convida corredores a desfrutar de percursos planos e paisagens inspiradoras em Belo Horizonte.-Pexels/ Jerson Martins


A orla da Lagoa da Pampulha convida corredores a desfrutar de percursos planos e paisagens inspiradoras em Belo Horizonte. Pexels/ Jerson Martins




Título da Unesco atrai turistas e dita o ritmo de investimentos nos 83 anos da Pampulha-Edesio Ferreira/EM/D.A Press


Título da Unesco atrai turistas e dita o ritmo de investimentos nos 83 anos da Pampulha Edesio Ferreira/EM/D.A Press




Capital mineira terá domingo nublado, segundo a Defesa Civil-Leandro Couri/EM/D.A Press


Capital mineira terá domingo nublado, segundo a Defesa Civil Leandro Couri/EM/D.A Press




A Praça do Papa, no bairro Mangabeiras, é um dos principais cartões postais de Belo Horizonte-Gladyston Rodrigues/EM


A Praça do Papa, no bairro Mangabeiras, é um dos principais cartões postais de Belo Horizonte Gladyston Rodrigues/EM













Outro dado revelado pelo levantamento é que os passageiros estão planejando as viagens com mais antecedência. Em 2026, metade das buscas foi realizada pelo menos 21 dias antes da data pretendida para o embarque. No ano passado, esse intervalo era de 18 dias.


Os viajantes também querem aproveitar cada minuto do feriado: 54% das viagens pesquisadas têm partida na sexta-feira, 9 de outubro, véspera do fim de semana prolongado.


Para Victor Coutinho, CEO e cofundador do Buszap, o comportamento mostra que os passageiros estão mais atentos ao planejamento para encontrar melhores opções de horários e destinos.


“Temos observado que os passageiros estão cada vez mais atentos ao planejamento antecipado da viagem, buscando garantir melhores opções de horários e destinos. Os dados mostram uma procura diversificada, com destaque tanto para grandes capitais, como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, quanto para destinos de praia, como Guarapari e Cabo Frio”, afirma.


Minas como destino de viagem


O desempenho de Belo Horizonte acompanha um movimento mais amplo de valorização das viagens pelo estado. Para quem parte de diferentes regiões do país, a capital mineira pode ser tanto o destino final quanto o ponto de partida para conhecer cidades históricas, serras, cachoeiras, destinos gastronômicos e municípios do interior.


Com o feriado prolongado, Minas Gerais aparece, assim, no mapa das viagens rodoviárias do país, tendo Belo Horizonte como um dos principais polos de atração de passageiros.


Sobre o Buszap


O Buszap é uma plataforma digital especializada na venda de passagens rodoviárias pelo WhatsApp. Criada em 2021 pela Magva Tecnologia, a empresa oferece uma jornada de compra e pagamento realizada integralmente pelo aplicativo.

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A companhia atua nos modelos B2B, por meio do licenciamento de sua tecnologia para empresas de transporte, e B2C, com um marketplace que conecta passageiros a milhares de destinos. O Buszap trabalha com empresas de transporte regulamentadas.


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