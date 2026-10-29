Rede de mercado autônomo do Brasil atinge 70 lojas no México

A Fast Market, marca da rede brasileira de mercados autônomos Easy Market na América Latina, atingiu 70 lojas no México, segundo a empresa. As unidades ficam principalmente dentro de empresas, em cidades como Cidade do México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Puebla, León e Mérida. No Brasil, a Easy Market tem mais de 1.550 unidades, e a rede já está em processo de expansão para a Europa.

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A rede foi criada em 2020. No início, o fundador Lucas Gibson montou um protótipo da loja na sala do próprio apartamento, usado como vitrine para gravar vídeos e divulgar o modelo. O espaço não funcionava como ponto de venda: as primeiras lojas foram instaladas em condomínios.

As lojas funcionam 24 horas e sem funcionários. O cliente escolhe o produto e paga em um totem de autoatendimento. No formato corporativo, a empresa cede o espaço, e o abastecimento, a reposição e a gestão ficam a cargo do licenciado. O canal corporativo é a principal frente da operação no México e está em crescimento no Brasil, segundo a empresa. No país, o modelo atende empresas com pelo menos 200 colaboradores.

Segundo a empresa, as lojas instaladas em escritórios corporativos respondem por 47% do faturamento da operação no México, e as unidades em fábricas, por 32%. Nas fábricas, o faturamento médio por loja é cerca de duas vezes o registrado nos escritórios.

“No México, a porta de entrada foram as empresas, porque o colaborador passa boa parte do dia no escritório e tem pouca opção de compra por perto”, afirma Samir Kussaba, sócio da Fast Market no México.

A Easy Market opera por licenciamento, e não por franquia: o licenciado é dono da unidade e pode comprar dos fornecedores indicados pela rede, que negocia condições em escala, mas não é obrigado a usá-los e tem liberdade para escolher outros. O modelo é o mesmo no Brasil e no México, com o mesmo sistema de gestão. Com a expansão, licenciados do Brasil também poderão investir em unidades no exterior.

Segundo a empresa, o grupo pretende estar presente em sete países até 2030. Hoje, a rede opera em dois continentes, América do Sul e América do Norte, e já está em processo de entrada na Europa.

“Levamos ao México o mesmo modelo de software, o mesmo processo de implantação e o mesmo modelo de contrato de licença usados no Brasil. Operar fora do país obriga a rede a padronizar processos”, diz Lucas Gibson, fundador e CEO da Easy Market.

A Easy Market integra a Escala Expansão, grupo com seis marcas de autoatendimento para condomínios e empresas, entre elas a Contrainer, de academias instaladas em contêineres ou em espaços sem uso. Além dos mercados autônomos e academias, o grupo também possui lavanderias autônomas (Easy Laundry), geladeiras de autoatendimento (Gelavending e Vinho Já) e pet shops autônomos (Pet247). Segundo a empresa, quando uma marca do grupo entra em um condomínio, a chance de uma segunda marca ser contratada no mesmo local passa de 50%.

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O México é um dos principais destinos de redes brasileiras no exterior. Segundo o Estudo de Internacionalização da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o país está entre os cinco que concentram mais marcas brasileiras, somando 25 redes, e lidera em número de operações na América Latina, totalizando 631 unidades. No total, 202 marcas brasileiras de franquia estão presentes em 104 países.