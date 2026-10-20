Borsch: conheça a tradicional sopa de beterraba que é símbolo da culinária ucraniana

Na Ucrânia, o borsch ocupa um lugar especial na vida cotidiana e nas celebrações familiares. Cada região possui sua própria receita, transmitida de geração em geração. Em 2022, a UNESCO reconheceu a tradição do preparo do borsch ucraniano como patrimônio cultural imaterial que necessita de salvaguarda urgente, destacando não apenas o valor gastronômico do prato, mas também seu papel como elemento de coesão social e identidade cultural. Foto: Nicki Dugan Pogue /Wikimédia Commons