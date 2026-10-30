Campos Culturais transforma quadra em arte em Santos Dumont

A cidade de Santos Dumont, na Zona da Mata mineira, recebe uma nova edição do Campos Culturais, projeto que transforma quadras esportivas comunitárias em espaços de expressão artística e convivência por meio da arte urbana. Entre os dias 27 e 31 de outubro, a quadra do Bairro Glória, localizada na Rua Ana Pitela, nº 795, será pintada por jovens artistas do município, com acompanhamento de mentores especializados. A entrega oficial do espaço renovado acontecerá no domingo, 1º de novembro, em evento gratuito com apresentações culturais abertas à comunidade.

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Patrocinado pela Fundação ArcelorMittal, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, o Campos Culturais conta com apoio do Sesc Santos Dumont e da Prefeitura Municipal de Santos Dumont, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Lazer, e tem realização do Ateliê 22 e do Governo de Minas. A iniciativa, criada em 2023, propõe a renovação de equipamentos esportivos públicos por meio de pinturas de arte urbana, valorizando a produção artística local e estimulando novas formas de ocupação dos espaços comunitários.

Em Santos Dumont, os jovens artistas selecionados participam de um processo coletivo de criação e execução da pintura, que parte das referências culturais e da identidade local. Durante as atividades, recebem mentoria especializada e uma bolsa-prêmio em dinheiro pela participação. Além da experiência de criação de uma obra pública, os participantes têm seus trabalhos divulgados pelos canais de comunicação do projeto, contribuindo para a visibilidade e o reconhecimento de suas trajetórias artísticas.

Para o curador Gilberto Scarpa, a chegada do projeto a Santos Dumont representa uma oportunidade de aproximar a produção artística dos espaços de convivência da população. “Estamos muito entusiasmados com a realização do Campos Culturais em Santos Dumont e Sabará, duas cidades que irradiam cultura, história e conhecimento. Em Santos Dumont, os jovens artistas serão protagonistas da criação de uma obra de arte pública: vão se expressar com suas tintas e traços e construir, junto à comunidade, uma obra que nasce do território”.

O processo de renovação envolve a preparação técnica da quadra, o desenvolvimento criativo da proposta artística e a execução coletiva da pintura. A metodologia busca estabelecer uma relação entre os artistas e a comunidade, fazendo com que a obra dialogue com as características do bairro e com as pessoas que utilizam o espaço no cotidiano.

A conclusão dos trabalhos será celebrada no dia 1º de novembro, das 14h às 17h, com uma programação cultural gratuita na própria quadra. O evento terá apresentações do DJ Ednardo e do Grupo Dragon Dance. Será um momento de encontro entre moradores, artistas e participantes do projeto. A proposta é que a entrega da obra também incentive a utilização contínua do equipamento para atividades esportivas, culturais e comunitárias.

Com caráter afirmativo, o Campos Culturais prioriza a participação de artistas diversos, reconhecendo talentos locais e oferecendo oportunidades de formação, trabalho e visibilidade. Todas as atividades são gratuitas e destinadas a públicos de diferentes idades, incluindo crianças, jovens e adultos.



Sobre o Campos Culturais



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