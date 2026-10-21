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ABORDAGEM NA RODOVIA

Motorista é preso com 1 tonelada de maconha em carreta de minério na BR-262

Caminhoneiro levava maconha no compartimento de carga do veículo quando foi abordado pela PRF e preso em flagrante

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/10/2026 07:50 - atualizado em 21/10/2026 07:50

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Policiais federais encontraram a droga no compartimento de carga da carreta e prenderam o motorista em flagrante
Policiais federais encontraram a droga no compartimento de carga da carreta e prenderam o motorista em flagrante crédito: PRF/Divulgação

Um homem de 47 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) levando 1,1 tonelada de maconha em uma carreta que transportava minério na BR-262, em Córrego Santa, na Região Oeste de Minas Gerais, na noite dessa terça-feira (20/10).

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De acordo com a PRF, a droga estava acondicionada no compartimento de carga do semirreboque do veículo. Ao todo, foram contabilizados e apreendidos 1.130 quilos de maconha.

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Segundo os agentes federais, eles abordaram o motorista, que ficou nervoso, sentiram o cheiro da maconha e encontraram o material na carreta.

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O condutor foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à delegacia de Bom Despacho, na mesma região.

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