Motorista é preso com 1 tonelada de maconha em carreta de minério na BR-262
Caminhoneiro levava maconha no compartimento de carga do veículo quando foi abordado pela PRF e preso em flagrante
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Um homem de 47 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) levando 1,1 tonelada de maconha em uma carreta que transportava minério na BR-262, em Córrego Santa, na Região Oeste de Minas Gerais, na noite dessa terça-feira (20/10).
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De acordo com a PRF, a droga estava acondicionada no compartimento de carga do semirreboque do veículo. Ao todo, foram contabilizados e apreendidos 1.130 quilos de maconha.
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Segundo os agentes federais, eles abordaram o motorista, que ficou nervoso, sentiram o cheiro da maconha e encontraram o material na carreta.
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O condutor foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à delegacia de Bom Despacho, na mesma região.