Estudo associa ultraprocessados com doenças inflamatórias intestinais

Em artigo publicado na revista Nutrients, pesquisadores da Faculdade de Medicina da Unesp, em Botucatu, da Unicamp e da Aalborg University, na Dinamarca, apontaram uma relação entre os alimentos ultraprocessados (AUPs) e a saúde da microbiota.

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O grupo identificou evidências de um aumento simultâneo, nas últimas décadas, do consumo dos AUPs e da incidência de doenças inflamatórias intestinais (DIIs), que atualmente afetam cerca de sete milhões de pessoas no mundo todo. Uma das possíveis explicações para essa associação está na composição dos AUPs.

De acordo com a nutricionista Helga Lott, especialista em longevidade e bem-estar, um dos aspectos importantes revelados pelos dados é o elevado consumo desses produtos. “De maneira geral, dietas com grande participação de ultraprocessados tendem a apresentar menor quantidade de fibras e maior presença de açúcares, gorduras de baixa qualidade e determinados aditivos. Esse padrão alimentar tem sido relacionado a alterações na composição e na diversidade da microbiota intestinal e pode interferir na integridade da barreira do intestino e nos mecanismos relacionados à inflamação”, explica.

“Mas é importante lembrar que estamos falando do conjunto da alimentação e que nem todo alimento industrializado ou todo aditivo produz os mesmos efeitos”, ressalta Helga. Ela destaca que mo consumo elevado de AUPs também tem sido associado, em estudos populacionais, ao maior risco de obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas”, descreve.

Saúde do intestino

Cada vez mais, a ciência tem se debruçado sobre a microbiota intestinal em razão da sua influência em várias áreas da saúde. Segundo a nutricionista, ela é formada por trilhões de microrganismos que vivem naturalmente no nosso trato gastrointestinal.

“Esses microrganismos participam da fermentação de componentes da dieta, da produção de determinados metabólitos e vitaminas, da manutenção da barreira intestinal e da modulação do sistema imunológico e de diferentes processos metabólicos. Por isso, hoje entendemos a saúde intestinal como parte importante da saúde do organismo como um todo”, afirma Helga.

Probióticos e prebióticos

Os probióticos e prebióticos atuam na modulação da microbiota. De acordo com Helga, os probióticos são microrganismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, podem beneficiar a saúde. Isso não significa que todas as pessoas precisem suplementá-los. “Os efeitos são específicos e dependem, entre outros fatores, da cepa utilizada, da dose e da condição clínica. Mesmo após o uso de antibióticos, por exemplo, não existe uma recomendação universal de suplementação para todas as pessoas. A indicação deve ser avaliada individualmente.”

Já os prebióticos, segundo a especialista, são substratos utilizados seletivamente por determinados microrganismos e capazes de conferir benefícios à saúde. “Alguns tipos de fibras e outros compostos com efeito prebiótico estão presentes em alimentos como banana, aveia, alho, cebola, alho-poró, aspargos e leguminosas”, afirma a especialista.

A nutricionista destaca que a alimentação continua sendo uma das principais formas de favorecer um ambiente intestinal saudável. “O mais importante é construir um padrão alimentar variado, predominantemente baseado em alimentos in natura ou minimamente processados, com boa oferta de fibras e diversidade de alimentos de origem vegetal.”

Frutas, verduras, legumes, feijões e outras leguminosas, cereais integrais, sementes e oleaginosas contribuem para oferecer diferentes fibras e compostos bioativos que interagem com a microbiota intestinal. Somado a isso, é fundamental adotar hábitos saudáveis, como manter a hidratação e praticar atividade física regularmente”, declara.

Testes apresentam limitações

Apesar do avanço das técnicas capazes de analisar os microrganismos presentes no intestino, ainda não é possível definir uma “microbiota saudável”. Exames de microbiota disponíveis no mercado têm limitações consideráveis e ainda não são um consenso entre especialistas em microbiologia e imunologia por serem organismos complexos, difíceis de serem classificados como apenas bons ou ruins.

“A microbiota varia muito entre os indivíduos e sofre influência da alimentação, idade, medicamentos, ambiente e estilo de vida. Ainda não temos parâmetros clínicos universais que permitam olhar para um resultado e simplesmente classificar aquela microbiota como saudável ou não saudável”, pondera Helga.

Segundo a nutricionista, características como funcionamento intestinal regular, boa tolerância alimentar e ausência de sintomas persistentes, como dor ou distensão abdominal, podem estar associadas a uma boa saúde gastrointestinal, mas não funcionam como medida direta da composição ou da diversidade da microbiota.

“Por outro lado, quando há sintomas persistentes, como diarreia, constipação importante, dor abdominal, distensão ou excesso de gases, é importante investigar a causa. Eles podem ter inúmeras origens e não devem ser automaticamente atribuídos a uma microbiota desequilibrada. A avaliação médica e nutricional permite investigar o quadro e definir a conduta mais adequada”, orienta a nutricionista.

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