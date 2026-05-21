Mamão maduro pode potencializar benefícios ao intestino

O mamão já é conhecido por ajudar no funcionamento do intestino, mas um estudo da Universidade de São Paulo (USP) indica que o fruto pode ser ainda mais benéfico quando está maduro. Recém-publicada no periódico científico International Journal of Biological Macromolecules, a pesquisa mostra que alterações na pectina, um tipo de fibra, aumentam seus efeitos sobre a microbiota intestinal.



Além da análise da composição do papaia, os cientistas avaliaram a atuação da pectina em um modelo com animais de laboratório. Eles verificaram que a substância contribui para a produção dos ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), compostos que servem como fonte de energia para os colonócitos, células do intestino grosso. Isso contribui para a integridade da mucosa nessa região.



A pectina também está associada ao equilíbrio da microbiota. “Garantir que esse ecossistema esteja saudável favorece o intestino, inclusive, alguns estudos indicam benefícios à saúde mental, assim como ao sistema imunológico”, comenta o médico nutrólogo Celso Cukier, do Einstein Hospital Israelita.

Zelar pela microbiota evita a chamada disbiose, que é um desequilíbrio entre os micro-organismos que habitam o intestino, com maior quantidade de micróbios perigosos em comparação com as bactérias benéficas. Nesse cenário, ocorre um aumento da permeabilidade intestinal, e substâncias nocivas podem ultrapassar a barreira, caindo na circulação e propiciando danos.



“A ingestão do papaia maduro colabora para o aumento de espécies dos gêneros Lactobacillus, o que sugere o potencial prebiótico da pectina”, comenta a nutricionista Janaina Lombello Santos Donadio, autora da pesquisa, realizada na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. “Durante o amadurecimento do mamão, a pectina passa a ter menor tamanho, o que a torna ainda mais solúvel em água e bioativa”, descreve o farmacêutico-bioquímico João Paulo Fabi, coordenador do estudo. Nesse novo formato, os efeitos benéficos das fibras são mais pronunciados.



A transformação do fruto

O mamão é classificado como climatérico, ou seja, continua amadurecendo mesmo após a retirada do pé. “Esse processo envolve diversas transformações bioquímicas, responsáveis por modificar a consistência, a cor e o sabor do fruto”, detalha Fabi.



Quando na árvore, tem casca e polpa endurecidas. Após a colheita, ocorre um aumento expressivo de etileno, o hormônio da maturação, que estimula a ação de enzimas. “É por isso que embrulhar algumas frutas em jornal ajuda a acelerar o amadurecimento”, diz o pesquisador. As enzimas vão quebrando as paredes celulares do vegetal, ou seja, as fibras.



Uma das frutas tropicais mais consumidas no Brasil, o mamão é reconhecido não só pelo sabor, mas pelas diversas propriedades nutricionais que carrega. Pixabay Além de ser facilmente encontrado em feiras e supermercados, o mamão tem presença garantida no café da manhã de muitas famílias, tanto pela praticidade de consumo quanto pelos seus benefícios à saúde. Pixabay Com uma composição rica em fibras, vitaminas e compostos bioativos, essa fruta se tornou uma importante aliada na manutenção de uma alimentação equilibrada e funcional. Vamos saber mais de seus benefícios? Pixabay Do ponto de vista nutricional, o mamão se destaca pela alta concentração de vitamina C, vitamina A, betacaroteno, licopeno e fibras alimentares. Esses nutrientes são reconhecidos por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e imunomoduladoras. Pixabay Isso significa que ajudam o organismo a combater processos inflamatórios, fortalecer o sistema imunológico e neutralizar a ação dos radicais livres, contribuindo para a prevenção de doenças crônicas e o envelhecimento precoce. Pixabay Existem dois principais tipos de mamão disponíveis no mercado: o mamão papaia e o mamão formosa. O primeiro é menor, mais adocicado e bastante utilizado em porções individuais, enquanto o segundo tem porte maior, casca mais firme e polpa igualmente nutritiva. Pixabay Ambos podem ser consumidos ao natural ou em receitas variadas como sucos, vitaminas, doces, saladas e até mesmo em pratos salgados. Além da polpa, as sementes do mamão também têm utilidade na alimentação, sendo consumidas com moderação em iogurtes e saladas. Pixabay Um dos benefícios mais conhecidos é a sua ação no sistema digestivo. Por conter enzimas como a papaína, o mamão auxilia na digestão de proteínas, agindo de forma semelhante ao suco gástrico. Essa enzima é encontrada em maior quantidade no mamão verde. Pixabay Além disso, as fibras insolúveis encontradas no mamão ajudam a aumentar o volume das fezes e estimulam os movimentos do intestino, combatendo a prisão de ventre de forma natural. Pixabay O consumo regular de mamão também pode auxiliar na redução dos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue. Suas fibras diminuem a absorção de gorduras durante a digestão, enquanto os antioxidantes, como a vitamina A, ajudam a evitar a oxidação das células de gordura. Esses mecanismos em conjunto reduzem o risco de doenças cardiovasculares. Outro ponto positivo é a proteção à saúde ocular. Afinal, o mamão é fonte de luteína e zeaxantina, que ajudam a prevenir problemas como a degeneração macular relacionada à idade e a catarata. Pixabay Esses compostos atuam como filtros naturais da luz e ajudam a manter a integridade dos tecidos dos olhos ao longo do tempo. Por ser uma fruta de baixo teor calórico e rica em fibras, o mamão também pode ser um aliado no controle do peso corporal. Pixabay As fibras aumentam o tempo de digestão e promovem uma sensação prolongada de saciedade, o que pode reduzir o consumo excessivo de alimentos ao longo do dia. Além disso, seu sabor adocicado naturalmente pode substituir sobremesas mais calóricas em algumas refeições. Pixabay A presença de vitamina C em altas quantidades torna o mamão uma fruta importante para o fortalecimento do sistema imunológico. Essa vitamina participa ativamente da produção de glóbulos brancos e na resposta inflamatória do organismo. Pixabay Também é essencial para a formação do colágeno, proteína fundamental para a elasticidade da pele, cicatrização de feridas e firmeza dos tecidos. Pixabay Associada ao betacaroteno e à vitamina A, a vitamina C também contribui para manter a pele jovem, protegida contra os danos causados pelos raios solares e com menor propensão ao surgimento de rugas e flacidez. Pixabay O mamão também apresenta benefícios no controle da glicemia. As fibras atuam diminuindo a velocidade de absorção dos açúcares dos alimentos, contribuindo para o equilíbrio dos níveis de glicose no sangue. Bom para quem tem diabetes, desde que numa dieta controlada. Pixabay As sementes do mamão, por sua vez, contêm isotiocianato de benzila, um composto bioativo com ação anti-helmíntica que auxilia no combate a vermes intestinais. Pixabay Essas sementes também são ricas em fibras, ampliando ainda mais os efeitos benéficos da fruta para o sistema digestivo. O consumo das sementes deve ser feito de forma moderada e pode ser incluído em pequenas quantidades em receitas como iogurtes e sucos. Pixabay O mamão ainda atua no combate à anemia por melhorar a absorção de ferro dos alimentos, graças à vitamina C. Também favorece a circulação sanguínea e o controle da pressão arterial. Pixabay Com tantos benefícios e uma versatilidade impressionante, o mamão continua sendo uma escolha nutritiva e prática para o dia a dia. Consumido sozinho ou como parte de outras receitas, é uma fruta que alia sabor e saúde, mantendo sua importância nas mesas brasileiras. Pixabay Voltar Próximo

O visual também muda: se em estágio anterior o mamão era verde graças à concentração de clorofila, ao maturar, apresenta coloração laranja ou avermelhada. Esses tons denunciam a presença de carotenoides, uma família de pigmentos. E para cada variedade há um tipo: no mamão formosa o destaque é o betacaroteno, já no papaia, o licopeno aparece em maior quantidade.



Os carotenoides são conhecidos pela potente ação antioxidante, o que significa que ajudam a neutralizar os radicais livres, que, em excesso, estão por trás de prejuízos às células. O fruto acumula ainda a vitamina C, que também é festejada pelos efeitos antioxidantes. Vegetais produzem esses compostos visando a proteção da planta contra variações do clima, bem como do sol, dos ventos e outras intempéries.



Quanto ao gosto, o fruto vai do amargo ao doce, graças ao trabalho de enzimas que quebram a sacarose em glicose e frutose, resultando em um alimento com maior dulçor. Entre as enzimas, vale destacar a papaína, que seria uma aliada na digestão das proteínas. Inclusive, há quem recomende como opção de sobremesa, justamente por essa atuação.



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Para colher todos esses benefícios, porém, é preciso aderir a um estilo de vida saudável, que inclui: