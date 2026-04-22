Seu intestino está tentando te avisar: não ignore esses sinais

Muita gente não presta muita atenção nisso, ou evita falar sobre o assunto, mas a verdade é que observar as fezes pode ser uma das formas mais simples e eficazes de entender como anda a saúde digestiva.

Segundo o cirurgião do aparelho digestivo Rodrigo Barbosa, o intestino é um verdadeiro “termômetro” do organismo e o que sai dele pode trazer pistas importantes sobre alimentação, funcionamento intestinal e até doenças.

“Muita gente normaliza sintomas como constipação, fezes muito líquidas ou alterações na cor. Mas o intestino costuma dar sinais antes de problemas mais sérios aparecerem”, explica o especialista.



O que observar no dia a dia?

De forma prática, alguns aspectos devem chamar atenção:



Cor

Marrom: considerado normal

considerado normal Muito escuro ou preto: pode indicar sangramento no trato digestivo alto

pode indicar sangramento no trato digestivo alto Vermelho vivo: pode sinalizar hemorroidas ou sangramentos mais baixos

pode sinalizar ou sangramentos mais baixos Amarelado ou esbranquiçado: pode estar relacionado a problemas no fígado ou na digestão de gorduras



Formato e consistência

Formato de “salsicha” macia: ideal

Muito ressecado ou em bolinhas: sinal de intestino preso

Pastoso ou líquido: pode indicar diarreia ou irritação intestinal

Rodrigo ainda chama atenção para a frequência de idas ao banheiro. “De 3 vezes por dia a 3 vezes por semana pode ser considerado normal, mas o mais importante é o padrão individual e ter atenção a mudanças persistentes que merecem atenção”, diz.



Sinais de alerta

De acordo com o especialista, alguns sinais não devem ser ignorados:

Presença de sangue

Fezes muito escuras ou muito claras

Mudança repentina no hábito intestinal

Dor abdominal frequente

Perda de peso sem explicação

“Esses sinais podem indicar desde alterações simples até doenças mais sérias, como inflamações intestinais ou até câncer colorretal. Por isso, observar o próprio corpo é fundamental”, alerta o cirurgião.

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Observar algo tão simples quanto as fezes pode parecer estranho, mas é uma atitude de cuidado com a própria saúde. Pequenas mudanças podem ser o primeiro sinal de que algo não vai bem. “Conhecer o próprio corpo é o primeiro passo para prevenir doenças. E o intestino fala, basta prestar atenção”, destaca.