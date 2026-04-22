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SAÚDE INTESTINAL

Seu intestino está tentando te avisar: não ignore esses sinais

Do sangue oculto às mudanças de cor, especialistas explicam o que o seu corpo grita diariamente e a maioria das pessoas prefere ignorar

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Estado de Minas
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Repórter
22/04/2026 15:00

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Quando chegou ao local, além do problema do espaço em si, ele ficou decepcionado inclusive com as condições do banheiro. O chuveiro estava sujo e o vaso sanitário, ao lado da cama, apresentava um vazamento.
De 3 vezes por dia a 3 vezes por semana pode ser considerado normal crédito: Vie Studio pexels

Muita gente não presta muita atenção nisso, ou evita falar sobre o assunto, mas a verdade é que observar as fezes pode ser uma das formas mais simples e eficazes de entender como anda a saúde digestiva.

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Segundo o cirurgião do aparelho digestivo Rodrigo Barbosa, o intestino é um verdadeiro “termômetro” do organismo e o que sai dele pode trazer pistas importantes sobre alimentação, funcionamento intestinal e até doenças.

“Muita gente normaliza sintomas como constipação, fezes muito líquidas ou alterações na cor. Mas o intestino costuma dar sinais antes de problemas mais sérios aparecerem”, explica o especialista.

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O que observar no dia a dia?

De forma prática, alguns aspectos devem chamar atenção:

Cor

  • Marrom: considerado normal
  • Muito escuro ou preto: pode indicar sangramento no trato digestivo alto
  • Vermelho vivo: pode sinalizar hemorroidas ou sangramentos mais baixos
  • Amarelado ou esbranquiçado: pode estar relacionado a problemas no fígado ou na digestão de gorduras

Formato e consistência

  • Formato de “salsicha” macia: ideal

  • Muito ressecado ou em bolinhas: sinal de intestino preso

  • Pastoso ou líquido: pode indicar diarreia ou irritação intestinal

Rodrigo ainda chama atenção para a frequência de idas ao banheiro. “De 3 vezes por dia a 3 vezes por semana pode ser considerado normal, mas o mais importante é o padrão individual e ter atenção a mudanças persistentes que merecem atenção”, diz.

Sinais de alerta

De acordo com o especialista, alguns sinais não devem ser ignorados:

  • Presença de sangue

  • Fezes muito escuras ou muito claras

  • Mudança repentina no hábito intestinal

  • Dor abdominal frequente

  • Perda de peso sem explicação

“Esses sinais podem indicar desde alterações simples até doenças mais sérias, como inflamações intestinais ou até câncer colorretal. Por isso, observar o próprio corpo é fundamental”, alerta o cirurgião.

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Observar algo tão simples quanto as fezes pode parecer estranho, mas é uma atitude de cuidado com a própria saúde. Pequenas mudanças podem ser o primeiro sinal de que algo não vai bem. “Conhecer o próprio corpo é o primeiro passo para prevenir doenças. E o intestino fala, basta prestar atenção”, destaca. 

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