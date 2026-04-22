Seu intestino está tentando te avisar: não ignore esses sinais
Do sangue oculto às mudanças de cor, especialistas explicam o que o seu corpo grita diariamente e a maioria das pessoas prefere ignorar
compartilheSIGA
Muita gente não presta muita atenção nisso, ou evita falar sobre o assunto, mas a verdade é que observar as fezes pode ser uma das formas mais simples e eficazes de entender como anda a saúde digestiva.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo o cirurgião do aparelho digestivo Rodrigo Barbosa, o intestino é um verdadeiro “termômetro” do organismo e o que sai dele pode trazer pistas importantes sobre alimentação, funcionamento intestinal e até doenças.
“Muita gente normaliza sintomas como constipação, fezes muito líquidas ou alterações na cor. Mas o intestino costuma dar sinais antes de problemas mais sérios aparecerem”, explica o especialista.
Leia Mais
O que observar no dia a dia?
De forma prática, alguns aspectos devem chamar atenção:
Cor
- Marrom: considerado normal
- Muito escuro ou preto: pode indicar sangramento no trato digestivo alto
- Vermelho vivo: pode sinalizar hemorroidas ou sangramentos mais baixos
- Amarelado ou esbranquiçado: pode estar relacionado a problemas no fígado ou na digestão de gorduras
Formato e consistência
-
Formato de “salsicha” macia: ideal
-
Muito ressecado ou em bolinhas: sinal de intestino preso
-
Pastoso ou líquido: pode indicar diarreia ou irritação intestinal
Rodrigo ainda chama atenção para a frequência de idas ao banheiro. “De 3 vezes por dia a 3 vezes por semana pode ser considerado normal, mas o mais importante é o padrão individual e ter atenção a mudanças persistentes que merecem atenção”, diz.
Sinais de alerta
De acordo com o especialista, alguns sinais não devem ser ignorados:
-
Presença de sangue
-
Fezes muito escuras ou muito claras
-
Mudança repentina no hábito intestinal
-
Dor abdominal frequente
-
Perda de peso sem explicação
“Esses sinais podem indicar desde alterações simples até doenças mais sérias, como inflamações intestinais ou até câncer colorretal. Por isso, observar o próprio corpo é fundamental”, alerta o cirurgião.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Observar algo tão simples quanto as fezes pode parecer estranho, mas é uma atitude de cuidado com a própria saúde. Pequenas mudanças podem ser o primeiro sinal de que algo não vai bem. “Conhecer o próprio corpo é o primeiro passo para prevenir doenças. E o intestino fala, basta prestar atenção”, destaca.