Hemorroida: intestino preso pode virar um problema mais sério

Estima-se que cerca de 2 milhões de brasileiros convivam com hemorroidas, condição que, embora comum, ainda é cercada de tabus. Constipação intestinal, popularmente chamada de intestino preso, está diretamente relacionada ao surgimento desse incômodo.

Segundo André Augusto Pinto, cirurgião do aparelho digestivo, o esforço repetido para evacuar, comum entre pessoas constipadas, aumenta a pressão sobre as veias do canal anal. Esse esforço constante pode causar o "deslizamento" de estruturas vasculares naturais da região, os chamados coxins anais, contribuindo para a formação das hemorroidas.



O problema atinge principalmente adultos entre 40 e 60 anos, mas pode surgir antes, sobretudo em mulheres durante a gestação. Estima-se que de 30% a 40% das grávidas sofram com hemorroidas devido à pressão exercida pelo útero sobre as veias abdominais.



Por que o intestino preso é um gatilho?



“A constipação pode ter diversas causas: alimentação pobre em fibras, ingestão insuficiente de água, sedentarismo, uso de certos medicamentos, doenças intestinais crônicas ou até alterações hormonais”, afirma André. Todas essas condições favorecem o ressecamento das fezes, o que exige maior esforço na hora de evacuar. O resultado: dilatação, inflamação das veias e, muitas vezes, fissuras anais, pequenas lesões dolorosas que também podem sangrar.



Sintomas e tipos de hemorroidas



As hemorroidas podem ser internas (dentro do canal anal) ou externas (visíveis na borda do ânus). Entre os principais sintomas estão dor, coceira, sangramento, ardor após a evacuação e a presença de nódulos na região.



Tratamento e prevenção



O tratamento pode variar entre opções tópicas (pomadas e supositórios), procedimentos ambulatoriais como a ligadura elástica, ou até cirurgia nos casos mais graves. Mas o foco deve estar na prevenção:



Mantenha uma dieta rica em fibras e aumente a ingestão de líquidos



Evite longos períodos sentado no vaso sanitário



Respeite a vontade de evacuar



Pratique atividade física regularmente



regularmente Prefira a higiene com água a uso excessivo de papel higiênico

Atenção ao estilo de vida



Além do intestino preso, o cirurgião alerta: fatores como obesidade, sedentarismo e histórico familiar, podem contribuir para o aparecimento das hemorroidas. Por isso, é fundamental adotar hábitos saudáveis e ficar atento aos sinais do corpo. Cuidar do intestino é também cuidar da saúde vascular anal, e prevenir desconfortos que vão muito além de um simples “mal-estar”.

