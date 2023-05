Constipação intestinal: opções naturais e cientificamente comprovadas

Apresentador Emílio Surita é internado em São Paulo com câncer no intestino

Manter-se hidratado com água e outros alimentos e líquidos, como leite, suco, chá e café, além de frutas frescas, como melão e uva, é fundamental para amolecer as fezes e evitar que fiquem duras e secas. Estudos apontam que o exercício físico melhora a saúde intestinal de diversas maneiras, como fortalecendo o microbioma, reduzindo os riscos de câncer colorreta l e constipação. Apenas 15 minutos de atividades leves a moderadas podem causar mudanças no fluxo sanguíneo e hormonais que estimulam o intestino a movimentar o conteúdo para fora.

Darren Brenner, gastroenterologista da Northwestern Medicine, sugere o uso de um banquinho no banheiro para apoiar os pés, posicionando os joelhos acima da cintura, como solução de baixo custo e baixo risco contra a constipação. Além disso, cerca de 20% das pessoas com constipação crônica apresentam disfunção dos músculos do assoalho pélvico, sendo recomendada uma fisioterapia especializada com biofeedback para melhorar a coordenação muscular durante a defecação.