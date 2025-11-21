Assine
Brasileira mostra como funciona exame de fezes na Noruega e viraliza

Ao atualizar os exames do filho, ela se deparou com o procedimento local para exame de fezes, feito quase todo pelo próprio paciente

21/11/2025 12:04

"Processo fecal": brasileira mostra como funciona exame de fezes na Noruega e viraliza crédito: Tupi

A influenciadora Gisele, que mora na Noruega há 18 anos, contou nas redes sociais que ainda se surpreende com diferenças culturais do país. Ao atualizar os exames do filho, ela se deparou com o procedimento local para exame de fezes, feito quase todo pelo próprio paciente.

Segundo Gisele, ela recebeu quatro recipientes numerados, cada um com uma função específica, além de um penico de papelão para a coleta. As instruções detalhavam cada etapa, o que, segundo ela, parecia um manual de experimento. Depois de concluir tudo em casa, ela enviou o material pelo correio e aguarda o resultado online.

A influenciadora destacou que, no Brasil, apesar de também existirem vários frascos, o material costuma ser entregue diretamente no laboratório. Na Noruega, porém, os kits chegam com orientações completas e o envio é feito pelos correios.

Gisele contou que um dos recipientes exige furar o material três vezes e outro demanda marcações específicas. Uma lista também informa o que pode ou não ser feito durante a coleta, o que reforçou a sensação de estar participando de um experimento.

No vídeo, ela disse que, mesmo após 18 anos no país, não esperava por novos choques culturais. Comentou ainda que não teve estômago para realizar algumas etapas e contou com a ajuda de uma pessoa próxima. Brincou com o visual do momento, explicando que estava em casa após uma cirurgia, e encerrou perguntando aos seguidores como o exame funciona onde eles vivem.

