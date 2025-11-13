Notícias
Idosa que viveu 70 anos sem documento descobriu idade por exame da arcada dentária
-
Ela é moradora de Caucaia, município de cerca de 375 mil habitantes da Região Metropolitana de Fortaleza. Foto: Reprodução/YouTube
-
Sem sobrenome, origem ou data de nascimento conhecidos, ela teve sua história reconstruída por meio de entrevistas e buscas em cartórios. Foto: Arquivo/Agência Brasil
-
Ela nunca estudou, não foi vacinada e viveu à margem de qualquer política pública. Foto: Freepik
-
“Essa pessoa foi sendo criada trabalhando e criando os filhos dessa família [...] E ela envelheceu, as pessoas deixaram ela meio que de lado", contou o defensor público. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
-
-
“A dona Conceição é uma vitoriosa, é uma guerreira. Ela sobreviveu a uma pandemia sem acesso a uma vacina, sem acesso a um benefício, um programa de governo”, ressaltou Fernando Régis. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
-
A decisão judicial, emitida pela 1ª Vara Cível de Caucaia, reconheceu oficialmente sua identidade e permitiu que ela escolhesse seu nome completo. Foto: Reprodução
-
A idosa escolheu o nome Maria da Imaculada Conceição e o dia 8 de dezembro como data de seu aniversário. Foto: tigerlily713/Pixabay
-
-
Nesse dia, a comunidade católica comemora o Dia da Imaculada Conceição, santa da qual ela é devota. Foto: Reprodução/TV Globo
-
A data escolhida por Conceição também é o Dia da Justiça. “Foi uma coincidência muito feliz”, afirmou o defensor público. Foto: Sang Hyun Cho/Pixabay
-
Com os novos documentos em mãos, Conceição agora busca ser incluída no Cadastro Único (CadÚnico) para acessar benefícios sociais. Foto: Divulgação/Dataprev
-