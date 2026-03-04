Câncer colorretal: saiba como evitar o 2º tipo mais comum no país

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O câncer colorretal, que abrange tumores no intestino grosso (cólon e reto), é o terceiro tipo de câncer mais comum no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Excluindo os casos de câncer de pele não melanoma, ele ocupa a segunda posição em incidência entre homens e mulheres, reforçando a importância da conscientização.

A doença tem avançado entre a população mais jovem, acendendo um alerta na comunidade médica. De acordo com as estimativas do INCA para o triênio 2023-2025, são esperados 45.630 novos casos anualmente no país. Globalmente, o câncer colorretal já é a segunda principal causa de morte por câncer.

Quando iniciar o rastreamento?

O Centro Regional Integrado de Oncologia (CRIO) explica que muitas vezes a doença é silenciosa em seus estágios iniciais. Por isso, a detecção precoce é a principal arma contra a doença.

“Temos observado um aumento consistente da incidência, inclusive em pacientes mais jovens. O câncer colorretal costuma ser silencioso nas fases iniciais, o que reforça a importância do rastreamento periódico, principalmente a partir dos 45 anos ou antes, em pessoas com histórico familiar. Quando identificado precocemente, as chances de cura são significativamente maiores”, explica o oncologista Mateus Sudário.

Como a alimentação pode proteger você

A dieta desempenha um papel crucial na redução do risco de desenvolver câncer colorretal. Especialistas recomendam: