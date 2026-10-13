Homem tenta engolir carteira policial em blitz

Agentes da Operação Lei Seca prenderam um homem em flagrante na noite dessa segunda-feira (12/10), durante fiscalização na Avenida Atlântica, em Copacabana, Zona Sul do Rio. O caso aconteceu por volta das 21h30, momento em que as equipes da Lei Seca realizavam a abordagem ao condutor de uma motocicleta.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Durante a fiscalização, o homem tentou se passar por policial civil para evitar a prisão. Com o objetivo de despistar os agentes, o condutor apresentou uma carteira funcional da Polícia Civil. A equipe verificou o documento e constatou que a identificação funcional pertencia a outra pessoa.

Consulta aos sistemas e placa clonada

Após a apresentação do documento de terceiro, os agentes consultaram os sistemas de segurança para verificar os dados da motocicleta. A checagem revelou que o veículo apresentava pendências criminais:





a motocicleta estava com placa clonada;







o veículo possuía registro de roubo nos sistemas de segurança.





Ao identificar as irregularidades na motocicleta e a posse da carteira funcional de outra pessoa, os agentes questionaram o homem sobre as infrações.

Ao ser questionado sobre as irregularidades e a carteira funcional, o condutor colocou o documento na boca e tentou engoli-lo para fugir do flagrante.

A ação rápida dos agentes garantiu o flagrante na Zona Sul. A intervenção da fiscalização impediu que o condutor engolisse a carteira funcional da Polícia Civil durante a abordagem na Avenida Atlântica.

Confissão do condutor e autuação na 13ª DP

Ainda durante a abordagem em Copacabana, o homem admitiu detalhes sobre a procedência da motocicleta roubada. O condutor declarou aos agentes ter comprado o veículo de um desconhecido, confirmando que realizou a compra inteiramente sem documentação.

A equipe encaminhou o homem para a 13ª DP (Copacabana). Na delegacia, a autoridade policial autuou o condutor em flagrante por dois crimes:





receptação;







falsa identidade. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





A motocicleta clonada e roubada foi apreendida pela polícia. O suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.