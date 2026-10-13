Assine
overlay
Início Nacional
LEI SECA

Homem tenta engolir carteira policial em blitz

Condutor estava em moto clonada e tentou se passar por policial para evitar prisão; ação rápida dos agentes garantiu o flagrante na Zona Sul

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
ES
Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
13/10/2026 09:56

compartilhe

×
Homem tenta engolir carteira policial em blitz da Lei Seca em Copacabana
Homem tenta engolir carteira policial em blitz da Lei Seca em Copacabana crédito: Tupi

Agentes da Operação Lei Seca prenderam um homem em flagrante na noite dessa segunda-feira (12/10), durante fiscalização na Avenida Atlântica, em Copacabana, Zona Sul do Rio. O caso aconteceu por volta das 21h30, momento em que as equipes da Lei Seca realizavam a abordagem ao condutor de uma motocicleta.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



Durante a fiscalização, o homem tentou se passar por policial civil para evitar a prisão. Com o objetivo de despistar os agentes, o condutor apresentou uma carteira funcional da Polícia Civil. A equipe verificou o documento e constatou que a identificação funcional pertencia a outra pessoa.


Consulta aos sistemas e placa clonada


Após a apresentação do documento de terceiro, os agentes consultaram os sistemas de segurança para verificar os dados da motocicleta. A checagem revelou que o veículo apresentava pendências criminais:




  • a motocicleta estava com placa clonada;




  • o veículo possuía registro de roubo nos sistemas de segurança.




Ao identificar as irregularidades na motocicleta e a posse da carteira funcional de outra pessoa, os agentes questionaram o homem sobre as infrações.



Leia Mais






Ao ser questionado sobre as irregularidades e a carteira funcional, o condutor colocou o documento na boca e tentou engoli-lo para fugir do flagrante.


A ação rápida dos agentes garantiu o flagrante na Zona Sul. A intervenção da fiscalização impediu que o condutor engolisse a carteira funcional da Polícia Civil durante a abordagem na Avenida Atlântica.


Confissão do condutor e autuação na 13ª DP


Ainda durante a abordagem em Copacabana, o homem admitiu detalhes sobre a procedência da motocicleta roubada. O condutor declarou aos agentes ter comprado o veículo de um desconhecido, confirmando que realizou a compra inteiramente sem documentação.


A equipe encaminhou o homem para a 13ª DP (Copacabana). Na delegacia, a autoridade policial autuou o condutor em flagrante por dois crimes:



A motocicleta clonada e roubada foi apreendida pela polícia. O suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.


Tópicos relacionados:

carteira policia rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay