Homem tenta engolir carteira policial em blitz
Condutor estava em moto clonada e tentou se passar por policial para evitar prisão; ação rápida dos agentes garantiu o flagrante na Zona Sul
compartilhe
Agentes da Operação Lei Seca prenderam um homem em flagrante na noite dessa segunda-feira (12/10), durante fiscalização na Avenida Atlântica, em Copacabana, Zona Sul do Rio. O caso aconteceu por volta das 21h30, momento em que as equipes da Lei Seca realizavam a abordagem ao condutor de uma motocicleta.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Durante a fiscalização, o homem tentou se passar por policial civil para evitar a prisão. Com o objetivo de despistar os agentes, o condutor apresentou uma carteira funcional da Polícia Civil. A equipe verificou o documento e constatou que a identificação funcional pertencia a outra pessoa.
Consulta aos sistemas e placa clonada
Após a apresentação do documento de terceiro, os agentes consultaram os sistemas de segurança para verificar os dados da motocicleta. A checagem revelou que o veículo apresentava pendências criminais:
a motocicleta estava com placa clonada;
o veículo possuía registro de roubo nos sistemas de segurança.
Ao identificar as irregularidades na motocicleta e a posse da carteira funcional de outra pessoa, os agentes questionaram o homem sobre as infrações.
Leia Mais
Ao ser questionado sobre as irregularidades e a carteira funcional, o condutor colocou o documento na boca e tentou engoli-lo para fugir do flagrante.
A ação rápida dos agentes garantiu o flagrante na Zona Sul. A intervenção da fiscalização impediu que o condutor engolisse a carteira funcional da Polícia Civil durante a abordagem na Avenida Atlântica.
Confissão do condutor e autuação na 13ª DP
Ainda durante a abordagem em Copacabana, o homem admitiu detalhes sobre a procedência da motocicleta roubada. O condutor declarou aos agentes ter comprado o veículo de um desconhecido, confirmando que realizou a compra inteiramente sem documentação.
A equipe encaminhou o homem para a 13ª DP (Copacabana). Na delegacia, a autoridade policial autuou o condutor em flagrante por dois crimes:
receptação;
falsa identidade.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A motocicleta clonada e roubada foi apreendida pela polícia. O suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.