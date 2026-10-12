Suspeita de veneno em bolo de Dia das Crianças mobiliza polícia no Rio

A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) prendeu um homem nesta segunda-feira (12/10), no Bairro de Oswaldo Cruz, localizado na Zona Norte da capital fluminense. A corporação agiu rápido após receber um alerta em uma festa comunitária do Dia das Crianças, motivada pela suspeita de que o morador colocou veneno em bolos preparados para a comemoração.

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Imagens gravadas no local registraram pequenas esferas escuras espalhadas sobre a cobertura dos alimentos oferecidos no evento. O registro visual desses pontos pretos nos doces levantou a hipótese imediata de que o material colocado na comida seria chumbinho, um produto ilegal e altamente perigoso, usado como veneno.

Negociação e rendição do suspeito armado

Antes da chegada da viatura policial ao endereço, o morador enfrentava ameaças da vizinhança. Diante da reação dos vizinhos, o homem se trancou com uma arma de fogo dentro de um cômodo da própria residência, localizada na Rua Dona Vigência.

Equipes do 9º Batalhão da PM (Rocha Miranda) compareceram ao imóvel para negociar a rendição do morador barricado. Os agentes convenceram o homem a deixar o cômodo onde estava entrincheirado e renderam o morador com segurança.

No interior do cômodo, os policiais apreenderam o armamento que estava com o suspeito:





uma pistola de calibre .40;







nove munições carregadas na arma.





Os agentes conduziram o homem sob custódia para a 30ª delegacia de polícia (Marechal Hermes). A delegacia distrital assumiu a responsabilidade pelo registro da ocorrência e pela condução dos depoimentos prestados pelas testemunhas.

Perícia técnica nos alimentos

Os doces passam por perícia técnica oficial. A identificação oficial e a comprovação da composição dos pontos pretos encontrados nos alimentos ainda dependem do resultado de laudos periciais emitidos pelos peritos.

A substância citada na ocorrência, denominada chumbinho, possui características específicas:





produto clandestino;







composto de alta toxicidade;







substância comumente aplicada de forma irregular para exterminar ratos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





A Polícia Militar confirmou que peritos foram chamados para examinar o local da comemoração. A corporação não divulgou se alguém chegou a consumir fatias do bolo ou se pessoas precisaram de atendimento médico após o episódio.