Homem é morto com golpes de facão no Vale do Rio Doce

Um homem, de 34 anos, morreu após ser atingido por golpes de facão na madrugada deste domingo (11/10), na Rua Angico, no Bairro Turmalina, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Um rapaz, de 27 anos, foi preso suspeito de cometer o crime.

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De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os militares encontraram a vítima caída no local e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma médica da equipe constatou a morte. A perícia identificou ferimentos no peito, na axila esquerda, na nuca e no ombro, provocados por instrumento cortante.

Após o crime, testemunhas indicaram aos policiais que o suspeito estaria escondido na própria residência, no mesmo bairro. Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram o homem no portão, segurando um facão. Ele ignorou a ordem para largar a arma branca, mas depois a jogou no chão e foi detido.

Legítima defesa

Em relato à polícia, o homem afirmou que agiu para defender o pai. Segundo a versão apresentada por ele, a vítima teria ido à porta da residência armada com dois facões e ameaçado o familiar. O suspeito disse que entrou na frente do pai e avançou contra o homem para se defender. Durante a luta, os dois teriam caído no chão, e ele conseguiu pegar um dos facões e golpear a vítima.

Ainda conforme o relato, o suspeito e a vítima tinham desavenças relacionadas ao pai do homem preso. A motivação estaria ligada à suspeita de que o familiar monitorava a movimentação em um ponto de venda de drogas próximo à residência.

Uma testemunha ouvida pelos militares, companheira do pai do suspeito, confirmou a versão apresentada pelo homem. Após receber voz de prisão, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Em seguida, foi levado à delegacia de plantão.

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De acordo com a PM, tanto a vítima quanto o suspeito tinham registros criminais anteriores.