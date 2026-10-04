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ELEIÇÕES 2026

Otaviano Pivetta vence no 1º turno e é eleito governador de Mato Grosso

Candidato do Republicanos supera 50% dos votos válidos e garante novo mandato à frente do governo mato-grossense

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JV
João Vítor Marques
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João Vítor Marques
Repórter
04/10/2026 20:07 - atualizado em 04/10/2026 20:17

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Otaviano Pivetta é eleito em primeiro turno
Otaviano Pivetta é eleito em primeiro turno crédito: Divulgação

Otaviano Pivetta foi eleito governador de Mato Grosso no primeiro turno das eleições de 2026. Neste domingo (4/10), o candidato do Republicanos recebeu 60,82% dos votos válidos até a atualização das 20h06 e alcançou a maioria necessária para definir a disputa já na primeira etapa.

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Com o resultado, não haverá segundo turno para governador no estado em 25 de outubro.

Mato Grosso: percentual de votos válidos por candidato no 1º turno*

  • Otaviano Pivetta (Republicanos): 60,82%
  • Wellington Fagundes (PL): 23,15%
  • Doutora Natasha (PSD): 15,15%
  • Rafaell Milas (Missão): 0,56%
  • Mauricio Coelho (Mobiliza): 0,15%
  • Sargento Laudicério (Agir): 0,18%

*Até a atualização mais recente desta reportagem

Seis candidaturas foram registradas para o governo de Mato Grosso em 2026, segundo o Tribunal Regional Eleitoral.

Como foi a disputa pelo governo de Mato Grosso?

A eleição ocorreu após uma mudança no comando do estado. Mauro Mendes deixou o governo para disputar o Senado, e Pivetta, então vice-governador, assumiu o Palácio Paiaguás em março de 2026. O atual governador chegou às urnas pelo Republicanos, enquanto Wellington Fagundes representou o PL na disputa.

O cenário também contou com a médica Natasha Slhessarenko, o publicitário Rafaell Milas, o empresário Mauricio Coelho e o policial militar Sargento Laudicério. Ao todo, seis candidatos foram registrados para a eleição estadual.

Quem é Otaviano Pivetta?

Otaviano Olavo Pivetta, 67 anos, nasceu em Caiçara, no Rio Grande do Sul, e se estabeleceu em Mato Grosso na década de 1980. Empresário ligado ao agronegócio, iniciou a trajetória política como prefeito de Lucas do Rio Verde.

Também foi deputado estadual e, em 2018, foi eleito vice-governador na chapa de Mauro Mendes. A dupla foi reeleita em 2022. Com a saída de Mendes em 2026, Pivetta assumiu o governo estadual e passou a disputar a permanência no cargo.

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Resultado da eleição

A votação deste domingo definiu o governador de Mato Grosso para o período de 2027 a 2030. Com mais da metade dos votos válidos, Pivetta encerrou a disputa no primeiro turno.

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