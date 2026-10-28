Filmes e Séries
HBO escala atores para viver Tiago e Lílian Potter na série “Harry Potter”
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Também anunciaram que o ator Harry Gilby dará vida a Carlinhos Weasley, irmão mais velho de Rony e Gina. Ele é conhecido por viver o jovem J.R.R. Tolkien no filme “Tolkien”, de 2019, e por atuar em produções como “The Last Kingdom”, “Minha Culpa: Londres” e “Simplesmente Charlie”. Foto: Reprodução / Instagram
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A primeira temporada da série tem estreia prevista para 25 de dezembro de 2026, tanto no canal HBO quanto na plataforma de streaming HBO Max. No entanto, as gravações da segunda temporada já estão em andamento, mas ainda não há previsão de estreia da nova leva de capítulos. Foto: Divulgação
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Outros nomes também já foram confirmados para a segunda temporada. Kit Harington interpretará o professor Gilderoy Lockhart, enquanto Bonnie Hill assumirá o papel de Gina Weasley. Rafe Spall, Molly Hewitt-Richards, Jasper Ambrose, Lenny Rush e Billy Barratt também integram o elenco, respectivamente, como Arthur Weasley, Murta que Geme, Colin Creevey, o elfo Dobby e o jovem Tom Riddle. Foto: Reprodução Youtube
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A série "Harry Potter" da HBO é uma nova adaptação da saga para a televisão. A proposta da produção é dedicar uma temporada a cada um dos sete livros escritos por J.K. Rowling. A primeira temporada adapta "Harry Potter e a Pedra Filosofal" e acompanhará a chegada do protagonista a Hogwarts após a descoberta de que é um bruxo. Foto: Série Harry Potter
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Dominic McLaughlin dará vida a Harry Potter, enquanto Arabella Stanton será Hermione Granger e Alastair Stout será Rony Weasley. Completam o elenco nomes como John Lithgow no papel de Alvo Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severo Snape e Nick Frost como Rúbeo Hagrid. Foto: Série Harry Potter
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A saga "Harry Potter" também deu origem a uma franquia de oito filmes, produzidos pela Warner Bros. Pictures e lançados entre 2001 e 2011. O primeiro longa, "Harry Potter e a Pedra Filosofal", chegou aos cinemas em 2001 sob a direção de Chris Columbus. O último, "Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2", estreou em 2011 e encerrou a saga com a batalha final entre Harry Potter e Lord Voldemort. Foto: Divulgação
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Os oito filmes tiveram Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint nos papéis de Harry Potter, Hermione Granger e Rony Weasley. O elenco reuniu ainda nomes como Robbie Coltrane, Alan Rickman, Gary Oldman, Richard Harris e Tom Felton. A franquia arrecadou cerca de 7,7 bilhões de dólares nas bilheterias mundiais e é uma das mais rentáveis da história do cinema. Foto: Divulgação
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