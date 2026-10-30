Janones recusa proposta de curso: "Recebi de graça, vou repassar de graça"

O deputado mineiro André Janones (Rede) afirmou, em sua conta na rede social X, que recusará propostas para vender cursos sobre algoritmos e técnicas de uso das redes sociais. Segundo ele, uma das ofertas recebidas era milionária e previa a comercialização de cursos por mil reais cada.

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Responsável pela estratégia digital da campanha vitoriosa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, o parlamentar disse que pretende compartilhar gratuitamente o que aprendeu, por meio de publicações e transmissões ao vivo.



Janones justificou a decisão pelo caráter empírico de seu aprendizado e afirmou não ter investido dinheiro para adquirir esse conhecimento. “O que eu recebi de graça eu vou repassar de graça”, declarou.



A ideia, segundo o deputado, é publicar dicas no próprio X sempre que tiver uma ideia ou uma técnica para compartilhar. “Quando eu tiver algum insight ou quiser passar alguma técnica eu vou postar aqui no X mesmo, em formas de pílulas”, escreveu. Ele também anunciou que fará lives para ensinar o público, sem cobrança.



Em sua conta no X, Janones também apresentou sua visão sobre a lógica da comunicação digital. “Aquilo que nosso impulso manda fazer, que parece o natural a ser feito naquele momento, normalmente é o contrário do que devemos fazer”, afirmou. Para o deputado, as reações que parecem mais naturais nem sempre são as mais adequadas para atuar nas redes.



O parlamentar atribuiu esse funcionamento à programação dos algoritmos. Na avaliação dele, essas ferramentas privilegiam pessoas com menos senso crítico, o que tornaria mais difícil a atuação do campo progressista nas plataformas. Janones argumentou que quem pensa criticamente teria mais resistência a aceitar direcionamentos.

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Apesar dessa leitura, o deputado ressaltou que as estratégias não devem ser aplicadas de forma automática. “Mas é importante dizer também que não é uma receita de bolo, toda regra tem uma exceção!”, escreveu. Como exemplo, citou situações em que considera adequado responder a um adversário, entre elas quando ambos estão no mesmo patamar hierárquico.