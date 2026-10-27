GoFundMe relata aumento de 62% nas campanhas de arrecadação criadas para organizações sem fins lucrativos

Enquanto as organizações sem fins lucrativos se preparam para as doações de fim de ano, o GoFundMe divulgou hoje o relatório “The Kindness Gap” (A Lacuna da Solidariedade), um novo relatório que analisa as campanhas de arrecadação lideradas por apoiadores e pela comunidade em sua plataforma. A pesquisa baseia-se em mais de 34 milhões de doações para organizações sem fins lucrativos realizadas por 8,6 milhões de doadores por meio do GoFundMe, no período de julho de 2025 a junho de 2026, totalizando US$ 2,7 bilhões.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261027770169/pt/

GoFundMe presents The Kindness Gap report detailing what it takes to turn kindness into sustained nonprofit support.

O relatório explora uma ideia central: a queda na participação dos doadores não significa necessariamente uma redução na disposição de doar. O documento define a “kindness gap” como a distância entre o desejo de ajudar e a existência de uma oportunidade clara para colocar essa intenção em prática. Com base em dados da plataforma, o relatório analisa como as pessoas descobrem causas, fazem doações e arrecadam fundos, incluindo padrões de doações recorrentes e situações em que os próprios apoiadores passam a atuar como arrecadadores.

As doações para organizações sem fins lucrativos no GoFundMe cresceram durante o período analisado, com o número de doadores para essas organizações aumentando quase 10% em relação ao ano anterior. De julho de 2025 a junho de 2026, o número de campanhas criadas para organizações sem fins lucrativos aumentou 62% em comparação com o ano anterior, enquanto o número de organizadores iniciantes cresceu 30%.

As campanhas de arrecadação de fundos com desafios, um formato mais recente no GoFundMe, tiveram um crescimento particularmente rápido à medida que sua adoção se expandiu. O número de campanhas desse tipo aumentou 306% em relação ao ano anterior, enquanto o número de doadores participantes desses desafios cresceu 419%. Essas campanhas permitem que os apoiadores associem uma atividade — como caminhar um determinado número de milhas ou ler livros — a uma causa sem fins lucrativos, com amigos e familiares fazendo doações ao longo do processo.

“O que se destaca é que as pessoas estão fazendo mais do que doar. Elas estão convidando outras a participar”, afirmou Steve Froehlich, diretor de Crescimento da Base de Clientes do GoFundMe. “No GoFundMe, os apoiadores conseguem vincular uma causa com a qual se importam a algo pessoal, como um desafio de caminhada, e convidar amigos e familiares para apoiar a iniciativa conjuntamente. O crescimento que observamos reflete um número maior de pessoas assumindo esse papel ativo.”

Principais conclusões do relatório do GoFundMe

Juntas, essas conclusões mostram como as organizações sem fins lucrativos podem ampliar suas comunidades ao atribuir um papel ativo aos apoiadores, criar experiências de doação que ajudem os doadores a colocar a ação em prática e cultivar essas conexões para que os apoiadores continuem participando.

O Efeito da Solidariedade: uma campanha de arrecadação de fundos pode abrir uma nova comunidade de doadores

Em média, uma campanha de arrecadação entre colegas (peer-to-peer) de uma organização sem fins lucrativos atrai 123 doadores que ainda não conheciam a causa.

Entre aqueles que nunca haviam feito doações para organizações sem fins lucrativos no GoFundMe Pro, 16% fizeram outra doação para uma organização sem fins lucrativos durante o ano analisado, e 10% se tornaram organizadores.

Todos os canais sociais orgânicos avaliados atraem mais doadores de primeira viagem para o GoFundMe Pro do que a busca orgânica, a busca paga ou a publicidade paga nas redes sociais. O Instagram e o Facebook foram responsáveis por quase 80% das doações de primeira viagem provenientes de canais sociais orgânicos.

A arrecadação de fundos liderada por apoiadores está em expansão

À medida que o formato de arrecadação de fundos por meio de desafios do GoFundMe foi adotado com mais frequência, as campanhas desse tipo mais que quadruplicaram em relação ao ano anterior, registrando um aumento de 306%. O número de doadores que participaram desses desafios, por sua vez, cresceu mais de cinco vezes, com um aumento de 419%.

O número de campanhas criadas para organizações sem fins lucrativos no GoFundMe aumentou 62% em relação ao ano anterior, no período de julho de 2025 a junho de 2026.

O número de organizadores de organizações sem fins lucrativos cresceu 28%, com os organizadores de primeira viagem aumentando em 30%.

Experiências claras de doação ajudam a transformar interesse em ação

Em um experimento do GoFundMe realizado em agosto de 2025, ocultar o progresso em relação à meta reduziu a conversão de doações concluídas, mesmo com o aumento dos cliques no botão “Doar”. Ocultar a atividade recente de doações também reduziu a conversão e o total de doações.

Em um teste do GoFundMe realizado em setembro de 2025, reduzir a tabela de doações de seis valores sugeridos para quatro diminuiu a conversão e o volume de doações.

Em um teste separado do GoFundMe realizado de novembro de 2024 a janeiro de 2025, destacar um valor de doação sugerido personalizado aumentou a conversão e o volume de doações.

Quando otimizadas para receita, as campanhas que utilizaram os Valores de Solicitação Inteligentes arrecadaram, em média, 7% a mais.

“Na filantropia, o doador não está apenas realizando uma transação. Ele está confiando a você seus valores e, às vezes, sua própria história”, afirmou Froehlich. “Metas claras, progresso visível e escolhas bem pensadas podem dar às pessoas a confiança necessária para agir. A tecnologia pode facilitar esse caminho, mas a missão da organização sem fins lucrativos e o relacionamento com os doadores devem continuar no centro de tudo.”

Juntas, as conclusões apontam para um modelo de crescimento de organizações sem fins lucrativos liderado por apoiadores, que consiste em ajudar as pessoas a descobrir causas por meio de pessoas em quem confiam, oferecer aos apoiadores formas significativas de participação e fornecer o contexto de que os doadores necessitam para agir com confiança.

Para conhecer as conclusões, a metodologia e as orientações práticas completas destinadas a líderes de captação de recursos e de marketing de organizações sem fins lucrativos, leia o relatório completo da GoFundMe: pro.gofundme.com/c/resources/the-kindness-gap/.

Sobre a metodologia

Esse relatório analisa dados de transações internas — com as identidades removidas — do GoFundMe e do GoFundMe Pro referentes ao período de 1º de julho de 2025 a 30 de junho de 2026. Foram utilizados registros da plataforma para mensurar a atividade de doações, o número de doadores únicos e os valores arrecadados para organizações sem fins lucrativos e para indivíduos.

Para a análise entre plataformas, os registros dos doadores foram cruzados com base em um identificador comum, o endereço de e-mail convertido em hash. Doadores presentes em ambas as plataformas foram contabilizados apenas uma vez no total de doadores únicos combinado. As classificações por plataforma distinguiram as doações destinadas a organizações sem fins lucrativos das feitas a campanhas de arrecadação individuais. Esses resultados refletem a atividade observada nos dados analisados e não estabelecem uma relação de causalidade, ou seja, não indicam que a atividade em uma plataforma tenha provocado a atividade na outra posteriormente.

Sobre a GoFundMe

A GoFundMe é uma plataforma de arrecadação de fundos impulsionada pela comunidade e dedicada a ajudar as pessoas a se ajudarem mutuamente. A GoFundMe combina a narrativa e a captação de recursos para simplificar o compartilhamento de histórias, a interação com apoiadores e o cumprimento de seus objetivos de arrecadação de fundos por pessoas e organizações sem fins lucrativos. A GoFundMe capacita pessoas e organizações a fazerem diferença significativa para as causas e comunidades que mais importam para eles. A GoFundMe já viabilizou mais de $40 bilhões em ajuda para comunidades do mundo inteiro.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261027770169/pt/

Assessoria de Imprensa

Emily Wright, diretora de Comunicação de Organizações Sem Fins Lucrativos

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